صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بمسجد السيدة زينب.. الشيخ أحمد عصام: تحروا ليلة القدر وتضرعوا بهذا الدعاء فيها.. والعشر الأواخر خير وبركة فاغتنموا نفحاتها.. فيديو

صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بمسجد السيدة زينب

الشيخ أحمد عصام:

تحروا ليلة القدر بهذا الموعد وتضرعوا بهذا الدعاء

العشر الأواخر من رمضان خير وبركة فاغتنموا نفحاتها

الإنفاق سبب في نجاة الإنسان من الخزي في الدنيا والآخرة



أدى المسلمون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان، برحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، بمدينة القاهرة، تزامنًا مع الافتتاح الرسمي للمسجد الذي تم غلقه لمدة شهرين لإتمام عملية التطوير والترميم التي توليها الدولة لمساجد آل البيت.

وألقى خطبة الجمعة اليوم، الشيخ أحمد عصام إمام المسجد وينقلها التلفزيون المصري، والتي حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الثالثة من رمضان 2024، اليوم تحت عنوان: "فضائل العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر فيها".

وألقى الشيخ أحمد عصام فرحات الموجي إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، أول خطبة جمعة من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة بعد التطوير والترميم، وذلك تحت عنوان: "فضائل العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر فيها".

وأوضح إمام مسجد السيدة زينب في الجمعة الثالثة من رمضان، أن من أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان الاجتهاد في الدعاء فلندعو بإلحاح ويقين خاصة في هذه الأيام المباركة التي فيها ليلة القدر.

وتابع: “تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء فيها وكان يقول: ”اللهم إنك عفوا كريم تحب العفو فاعفوا عنا".

وشدد خطيب مسجد السيدة زينب على أنه من أفضل القربات في العشر الأواخر من رمضان التكافل والتراحم والبذل والعطاء وقضاء الحوائج والانفاق في سبيل فقد كان النبي أجود ما يكون في رمضان، لافتا أن الإنفاق سبب في نجاة الإنسان من الخزي في الدنيا والآخرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صنائع ‌المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تُطفئ غضبَ الربِّ، وصِلَةُ الرَّحِم تزيد في العمر".

وقال الشيخ أحمد عصام فرحات الموجي، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، إن أيام العشر الأواخر من رمضان، هي أيام خير وبركة ورحمة ومغفرة، علينا التعرض لنفحاتها والتماس بركاتها فأحسن ختام هذا الشهر الكريم مقبلا على الله مجتهدا في طاعته.

وأضاف، إمام مسجد السيدة زينب في الجمعة الثالثة من رمضان، أن النبي الكريم قال في الحديث الشريف (افعلوا الخير دهركم وتعرضوا نفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده لعل أحدكم أن تصيبكم منها نفحة فلا يشقى بعدها أبدا).

وتابع: وقد كان النبي يحتفي بالعشر الأواخر من رمضان أي احتفاء، فكان يجتهد فيها مالا يجتهد في غيرها، فكان إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله للصلاة.

وذكر أن من أفضل القربات في العشر الأواخر من رمضان، هي عبادة قيام الليل وإن لله عبادا إذا ما جن الليل قاموا في الأسعار على أقدامهم وناجوا بقرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه والله سبحانه كريم يغفر للمستغفرين ويعطي السائلين ويستجيب للداعين، ولذا كان قيام الليل أخص صفات المؤمنين.

كذلك من أفضل الأعمال في هذه الأيام المباركة، الاجتهاد في الدعاء، فلندعو الله في هذه الأيام المباركة التي فيها ليلة القدر التي حثنا النبي على تحري ليلة القدر في هذه الأيام العشر الأواخر من رمضان.

وكان من دعاء النبي في العشر الأواخر من رمضان وخاصة ليلة القدر (اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا).

مسجد السيدة زينب

مسجد السيدة زينب

مسجد السيدة زينب

مسجد السيدة زينب

مسجد السيدة زينب