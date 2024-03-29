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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المداح 4 الحلقة 20..مليكة تقتل جميل برسوم وحمادة هلال يبحث عن ميراثه

حمادة هلال
حمادة هلال

شهدت مسلسل "المداح 4 - أسطورة العودة" الحلقة 20 العديد من الأحداث الغامضة والمواقف المثيرة، حيث يواصل صابر المداح (حمادة هلال) رحلته للوصول إلى إرث جده.

يسمع صابر المداح رسالة غامضة من شخص مجهول تتحدث عن "الصقر والـ3 يمامات"، ويعتقد أنها قد تساعده في الوصول إلى إرث جده.

في الوقت الذي يواجه فيه زين (محمد عز) زوجته منال (دنيا عبدالعزيز) بعد اكتشافها لمخزن الآثار المسروقة في مكان يتبع زوجها.

بعدها يتلقى صابر المداح مكالمة سعيدة من الدكتور زهير (جميل برسوم) بشأن رمز السهم الذي شاهده في واحة سيوة أثناء رؤيته لثعبان الكبرى داخل منزل مهجور، لكن الجنية مليكة تظهر له وتقتله وتحرق الكتاب الذي يحتوي على معلومات مهمة عن رمز الثعبان.

ويتآمر زين (محمد عز) وحسن (خالد سرحان) لقتل طفل صغير من أجل فتح مقبرة فرعونية ضخمة، وتوزيع محتوياتها الأثرية عليهما. 

كما تظهر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف حقيقة سميح الدجال (فتحي عبدالوهاب) وتفضح تجارته بالدين، مما يدفعه للدفاع عن نفسه ونشر فيديوهات مضادة عن طريق كاسيا (مي سليم) مديرة شركة السوشيال ميديا التي تعمل معه.

وتظهر مليكة للشيخ خضر (محسن محي الدين) وتهدده بضرورة الابتعاد عن صابر المداح وعدم مساعدة مرة أخرى، وأنه سيواجه الموت في حالة مساعدته.

يظهر الجن لأم حسن (حنان سليمان) ويحاول إيذاءها، بعدها يزور صابر المداح عم جميل (محمود عامر) في منزله ويسمع قصة السيدة آمنة الصقارة التي مات بناتها الأربعة بعدما أنهار سقف منزلهم عليهم وتربي صقور لكي تعيش، مما يذكره بحكاية "الصقر والـ3 يمامات" فيقرر الذهاب إليها لمعرفة تفاصيل حكايتها ربما تساعده في الوصول إلى هدفه ضد ألاعيب الجن. 

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
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