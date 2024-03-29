فضيحة.. جنود الجيش الأوكراني مدمني قمار

استجاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لعريضة جمعت 25 ألف توقيع؛ لمنع العسكريين من لعب القمار في الكازينوهات وعبر الإنترنت خلال زمن الحرب.

وقال زيلينسكي: "لقد أصدرت تعليمات بجمع كل التفاصيل حول هذه القضية بالنسبة لي واقتراح حل الأسبوع المقبل"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أكد أليكسي جونشارينكو عضو البرلمان الأوكراني، أن الغالبية العظمى من الجنود الأوكرانيين مدمنون على القمار، وهي مشكلة تؤثر على الروح المعنوية العسكرية.

وأضاف "يواجه تسعة من كل عشرة جنود في الخطوط الأمامية مشاكل مع الكازينوهات أو المراهنة لأنهم يخسرون المال ثم يحصلون على قروض وهذه حلقة مفرغة"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، يرى جونشارينكو أن هذا الأمر سيؤدي إلى مشاكل في المستقبل، إذ عندما يتم تسريح الجندي من الجيش سيجد نفسه غير قادر على تحمل مسؤوليات الحياة المدنية، مما يجعله "هدفا مثاليا للعالم الإجرامي".