عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحة.. جنود الجيش الأوكراني مدمني قمار

صدى البلد

استجاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لعريضة جمعت 25 ألف توقيع؛ لمنع العسكريين من لعب القمار في الكازينوهات وعبر الإنترنت خلال زمن الحرب.

وقال زيلينسكي: "لقد أصدرت تعليمات بجمع كل التفاصيل حول هذه القضية بالنسبة لي واقتراح حل الأسبوع المقبل"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أكد أليكسي جونشارينكو عضو البرلمان الأوكراني، أن الغالبية العظمى من الجنود الأوكرانيين مدمنون على القمار، وهي مشكلة تؤثر على الروح المعنوية العسكرية.

وأضاف "يواجه تسعة من كل عشرة جنود في الخطوط الأمامية مشاكل مع الكازينوهات أو المراهنة لأنهم يخسرون المال ثم يحصلون على قروض وهذه حلقة مفرغة"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، يرى جونشارينكو أن هذا الأمر سيؤدي إلى مشاكل في المستقبل، إذ عندما يتم تسريح الجندي من الجيش سيجد نفسه غير قادر على تحمل مسؤوليات الحياة المدنية، مما يجعله "هدفا مثاليا للعالم الإجرامي".

الجيش الأوكراني جنود الجيش الأوكراني مدمني قمار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني زيلينسكي لعب القمار في الكازينوهات الكازينوهات على الإنترنت البرلمان الأوكرانى الأوكرانيين مدمنون على القمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

بأقدام كوكا.. الأهلي يفتتح التسجيل في مرمى سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

خلال أيام قليلة.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

ترشيحاتنا

أسوشيتد برس: الاتحاد الأوروبي يخطط لتسريع تقديم بعض المساعدات المالية لمصر

آلاف القنابل وعشرات الطائرات.. إدارة بايدن توافق على نقل أسلحة جديدة لإسرائيل

الجامع الأزهر: ليلة القدر هدية من الله تعالى لأمة محمد.. صور

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

فضيحة.. جنود الجيش الأوكراني مدمني قمار

القناة 12 الإسرائيلية: الاستعدادات لتنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية بدأت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

نتائج مذهلة عند شرب الدوم يوميا

بأقل سعر.. سيارة شاومي SU7 الكهربائية الجديدة تنافس تسلا

سبب صادم لتساقط الشعر عند تدليك فروة الرأس

فيديو

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

التفاصيل الكاملة لوقوع هزة أرضية في مصر.. هل شعرت بالزلزال؟

إعلان الطوارئ في المدارس بسبب الطقس.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ