كل الخدمات بضغطة .. لماذا اعتمدت وزارة الداخلية التكنولوجيا الرقمية فى خدماتها

التحول التكنولوجى أصبح من أهم التطورات التى شهدتها قطاعات وزارة الداخلية خلال الـ10 سنوات السابقة، عقب تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد.

وضعت وزارة الداخلية توجيهات الرئيس السيسي أمام أعينها فبدأت بتطوير منشأتها والاهتمام بادخال أحدث الوسائل التكنولوجية التى تسهل على المواطنين لا سيما وأن التكنولوجيا أصبحت سمة العصر.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال تلك السنوات فى تقديم خدماتها المختلفة للمواطنين بكل سهولة من خلال اعتمادها على التكنولوجيا الرقمية فى كافة قطاعاتها .

خدمات الكترونية مميزة

قامت الوزارة بالتوسع فى الخدمات الالكترونية من خلال المنصة الموحدة التى تيسر على المواطنين الحصول على خدمات المرور والأدلة الجنائية والأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل حيث بلغ عدد المترددين على بوابة وزارة الداخلية خلال العام الماضى حوالى 29 مليون مواطن.

البوابة وزارة الداخلية الإلكترونية

تضم بوابة وزارة الداخلية على الانترنت عدة أقسام لتقديم الخدمات الجماهيرية، من بينها إدارات المرور والأحوال المدنية وتصاريح العمل، كذلك قسم الأطفال الذي يضم بعض الفيديوهات التعليمية والتوعوية للأطفال وكذلك الألعاب الترفيهية.

كما أطلقت وزارة الداخلية، تطبيقها على الهواتف المحمولة بأنظمتها المختلفة الأندرويد والـ IOS، وذلك لخدمة المواطنين عن طريق تقديم خدمات المرور والاحوال المدنية وتصاريح العمل والادلة الجنائية الكترونيا، بالاضافة لتوفير ارقام الشكاوي والطواريء من خلال التطبيق الجديد للأندرويد أو الأبل IOS

الربط بين تصاريح العمل والجوازات

كما تم استحداث خدمة الربط الإلكتروني فيما بين إدارتي تصاريح العمل والجوازات والهجرة والجنسية وارسال كافة تصاريح العمل الصادرة للمواطنين اليه الى كافة المطارات والموانئ على مستوى الجمهورية لتظهر بيانات كافة التصاريح بشاشات الجوازات في كافة منافذ السفر.

رخصة قيادة بشريحة الكترونية

وفى إطار تطوير خدمات المرور تم البدء في اصدار تراخيص القيادة المؤمنة المزودة بشرائح الكترونية مشفرة والتى تقرأ إلا بجهاز مخصص لها ب6 محافظات كمرحلة أولى حتى تعمم على مستوى الجمهورية.

خدمة الشباك الواحد بوحدات المرور

وتم التوسع فى تقديم خدمة الشباك الواحد فى وحدات التراخيص على مستوى الجمهورية وإتاحة خدمة إجراء الفحص الفني والحصول على شهادة بيانات من اى وحدة تراخيص دون الحاجة للتقيد بوحدة المرور الخاص بالمواطن جغرافيا.

سيارات الفحص والتجديد المتنقلة

كما تم زيادة عدد السيارات المتنقلة التي تقدم خدمة التراخيص والفحص الفنى فضلا عن استحداث تطبيق لرصد وفحص حوادث المرور على مستوى الجمهورية باستخدام أجهزة ال bda المحمولة بالإضافة الى زيادة عدد الرادارات الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين .

أحوال اكسبريس

واستكمالا لمنظومة تطوير الأحوال المدنية تم إنشاء مراكز إضافية لخدمة أحوال اكسبريس بعدد 6 محافظات والتى تتيح اصدار أو تجديد بطاقة الرقم القومى للمواطنين خلال 20 دقيقة فقط بالإضافة الى تجهيز سيارات متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية بالميادين الرئيسية لتقديم الخدمات للمواطنين.

ترجمة مصدرات الأحوال المدنية لـ 25 لغة

كما تم التوسع فى تقديم خدمات ترجمة مصدرات الاحوال المدنية للمواطنين الى 25 لغه أجنبية فى 59 مقر للأحوال المدنية على مستوى الجمهورية.

وذلك فضلا عن استحداث مركزين نموذجيين لذوى الهمم بالشيخ زايد والاميرية بالإضافة إلى نشر 18 ماكينة السجل المدنى الذكى فى المراكز التجارية حيث وصل عدد تلك الماكينات الى 59 ماكينة على مستوى الجمهورية.