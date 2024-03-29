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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حكاية خير برعاية مجلس القبائل ..100 شاحنة ومساعدة 7 آلاف على الزواج

حكاية خير
حكاية خير

عرضت احتفالية "حكاية خير"، فيلما تسجيليا يرصد مجهودات وإنجازات مجلس القبائل والعائلات المصرية.

حسب الفيلم الذى تم عرضه فإن مجلس القبائل العربية أسس مبادرة حكاية خير حيث أعد أكثر من 100 شاحنة وأكثر لمساعدة أهالى غزة.

وشملت المبادرات أيضا حملة إفطار صائم وتنظيم المواد فى مختلف المحافظات لمسافات تمتد عشرات الكيلومترات.

عملت مبادرات حكاية خير على مساعدة 7000 شاب وفتاة على الزواج بخلاف توزيع 150 الف كرتونة تضم سلع غذائية تم توزيعها على الأسر المحتاجة.

وحسب ما تم كشفه فأن مجلس القبائل عمل خلال الفترة الماضية على افتتاح عدد كبيرا من المساجد وساهم مساعدة أكثر من 500 طفل على حفظ القرأن.

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