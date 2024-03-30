عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات مرورية بمدينة نصر لتنفيذ مرافق

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بالمرافق بمنطقة مدينة نصر.

الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لمدخل محور شينزو آبى من محور الشهيد بالإتجاه القادم من أسفل كوبرى جيهان السادات  مع تحويل حركة المركبات لإستكمال السير بمحور الشهيد فالدوران والعودة عن طريق مطالع ومنازل كوبرى أعمار "عمر سليمان" فيميناً محور شينزو آبى.  

على أن يتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة الـ 3 عصراً يوم الجمعة الموافق 29/3/2024 وحتى الساعة 6 صباحا يوم الأحد الموافق 31/3/2024.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

القاهرة شينزو آبى عمر سليمان محور شينزو آبى مدينة نصر مرور القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

هل الموجة انتهت.. هيئة الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس السبت

رقم خرافي| تعرف على حجم ثروة محمد صلاح.. وهذه قائمة أغنى لاعبي العالم

موضوعات متعلقة

المعاينة للحريق .. ماذا حدث لشقة نجل فؤاد المهندس بالزمالك

سلاح وممنوعات .. الأمن يضبط 6 تجار مخدرات | صور

كشف ملابسات بلاغات السرقة بالقاهرة وضبط مرتكبيها | صور

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب عن الآثار

خلافات مالية .. جزار ينهي حياة عامل بمحله في حلوان

الأمن يكشف ملابسات بلاغات سرقة ويضبط مرتكبيها في القاهرة| صور

أمن القاهرة يضبط 7 من مروجي المواد المخدرة بينهم سيدة

كشف ملابسات واقعة مقـ ـتل طالب خلال مشاجرة أمام منزله في الزيتون

ترشيحاتنا

صرفت وماخدتش جنيه.. أمير مرتضي منصور يكشف عن تفاصيل صادمة عن نادي الزمالك

2006.. نجل فؤاد المهندس يكشف مصادفة غريبة فى شقته المحترقة

مالكها سقط من البلكونة.. قرار بشأن الفنان إحسان الترك في مشاجرة الهرم

سوبر هاتريك نجم الأهلي السابق.. عجمان يفوز على اتحاد كلباء بالدوري الإماراتي

أخبار الفن| مشهد مؤثر للراحل طارق عبد العزيز في بقينا اتنين.. تفاصيل صفع صفاء أبو السعود

تحويلات مرورية بمدينة نصر لتنفيذ مرافق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتختفي خالص.. أضرار خطيرة لـ الكسوف الكلي للشمس

جمال شعبان يهاجم برنامج رامز جلال.. لهذا السبب

عشبة مهملة تعالج 7 مشكلات شائعة .. المعدة والتوتر أبرزها

بشرى سارة للمصريين .. وهذه السيارة في متناول الجميع | ماذا يحدث بالأسواق

فيديو

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ