تحويلات مرورية بمدينة نصر لتنفيذ مرافق

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بالمرافق بمنطقة مدينة نصر.

الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لمدخل محور شينزو آبى من محور الشهيد بالإتجاه القادم من أسفل كوبرى جيهان السادات مع تحويل حركة المركبات لإستكمال السير بمحور الشهيد فالدوران والعودة عن طريق مطالع ومنازل كوبرى أعمار "عمر سليمان" فيميناً محور شينزو آبى.

على أن يتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة الـ 3 عصراً يوم الجمعة الموافق 29/3/2024 وحتى الساعة 6 صباحا يوم الأحد الموافق 31/3/2024.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.