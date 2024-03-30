إمكانيات خارقة.. آبل تفاجئ متابعيها بطرح إصدارات جديدة بسعر لا يقارن

أجهزة آيباد جديدة تخطط آبل لإطلاقها بعد أن طال انتظارها وهي الإصدارات الجديدة من iPad Pro و iPad Air.

ومن المقرر إطلاقها أوائل شهر مايو المقبل ومن المنطلق أن تأتي الإصدارات الجديدة بشاشات من نوع" OLED "، وذلك بقياس قدره 12.9 بوصة وبشريحة M3 الجديدة.

وتعتمد الإصدارات المجددة من iPad Pro و iPad Air على معالج" iPad Air " مع شاشة بقياس قدره 12.9 بوصة.

ويبدأ سعر" iPad Air "الحالي من 600 دولار، أما سعر iPad Pro فيبدأ من 800 دولار.

ومن جانبها وفقا لموقع" mashable " قد خططت آبل لإصدار أجهزة آيباد جديدة وذلك بحلول نهاية شهر مارس و أوائل شهر أبريل إلا أنه في المقابل تتطلب الشاشات الجديدة تقنيات تصنيع جديدة ومعقدة، وهو ما ساهم في تأخيرالقيام بإصدارها.

ومن المتوقع أن تكشف شركة آبل خلال المؤتمر عن إستراتيجية جديدة

للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحديثات البرامج لأجهزة آيفون وآيباد وماك ونظارة فيجين برو وساعتها الذكية.