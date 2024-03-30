عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إمكانيات خارقة.. آبل تفاجئ متابعيها بطرح إصدارات جديدة بسعر لا يقارن

صدى البلد

أجهزة آيباد جديدة تخطط آبل لإطلاقها بعد أن طال انتظارها  وهي الإصدارات الجديدة من iPad Pro و iPad Air.

ومن المقرر إطلاقها أوائل شهر مايو  المقبل  ومن المنطلق أن تأتي الإصدارات الجديدة  بشاشات من نوع" OLED "، وذلك بقياس قدره 12.9 بوصة وبشريحة M3 الجديدة.

بامكانيات مش هتخليك تندم انك اشتريته .. هاتف Huawei nova 12i

بإمكانيات وسعر لا يكرر .. إطلاق هاتف iQOO Z9

وتعتمد الإصدارات المجددة من iPad Pro و iPad Air على معالج"  iPad Air " مع شاشة بقياس قدره 12.9 بوصة.

ويبدأ سعر" iPad Air "الحالي من 600 دولار، أما سعر iPad Pro فيبدأ من 800 دولار.

ومن جانبها وفقا لموقع"   mashable " قد خططت آبل لإصدار أجهزة آيباد جديدة وذلك بحلول نهاية شهر مارس و أوائل شهر أبريل إلا أنه في المقابل تتطلب الشاشات الجديدة تقنيات تصنيع جديدة ومعقدة، وهو ما ساهم في تأخيرالقيام بإصدارها.

ومن المتوقع أن تكشف شركة  آبل خلال المؤتمر عن إستراتيجية  جديدة

 للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحديثات البرامج لأجهزة آيفون وآيباد وماك ونظارة فيجين برو وساعتها الذكية.

أجهزة آيباد معالج iPad Air سعر iPad Pro iPad Air iPad Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

رقم خرافي| تعرف على حجم ثروة محمد صلاح.. وهذه قائمة أغنى لاعبي العالم

هل الموجة انتهت.. هيئة الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس السبت

التفاصيل الكاملة لوقوع هزة أرضية في مصر.. هل شعرت بالزلزال؟

موضوعات متعلقة

بإمكانيات قوية وبأسعار اقتصادية .. هونر تطلق هاتفين بنفس المواصفات

70 مليار مشاهدة يوميا.. يوتيوب تفاجئ متابعيها بميزة جديدة

تساعد على تخسيس وزنك.. هواوي تفاجئ راغبي الرشاقة بساعة ذكية |ما القصة؟

بسعر معقول و بإمكانات جبارة .. إطلاق Galaxy Book4 بتقنية الذكاء الاصطناعي

بتليفونك القديم وبدون كاميرا.. 3 تطبيقات تراقب منزلك

بإمكانيات خارقة وسعر لن تصدقه .. فيفو تطلق جهاز Pad 3 Pro

آبل تتيح لحاملي هواتفها ميزة لن تتوقعها أثناء تواجد المنتج داخل علبة الشراء

بسعر معقول و بإمكانات جبارة .. تعرف على مواصفات هاتف “Poco C61 ”

ترشيحاتنا

فراولة الحلقة 4 .. ظهور خاص للكابتن رضا عبد العال

ضربة للاقتصاد.. إغلاق أعلى ميناء للسيارات في أمريكا

أزمة نفسية.. نهاية صادمة لـ شاب قفز من البلكونة في الشيخ زايد

أمريكا ترحب بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة

إمكانيات خارقة.. آبل تفاجئ متابعيها بطرح إصدارات جديدة بسعر لا يقارن

عقوبة صارمة .. احذر التلاعب في لوحات سيارتك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتختفي خالص.. أضرار خطيرة لـ الكسوف الكلي للشمس

جمال شعبان يهاجم برنامج رامز جلال.. لهذا السبب

عشبة مهملة تعالج 7 مشكلات شائعة .. المعدة والتوتر أبرزها

بشرى سارة للمصريين .. وهذه السيارة في متناول الجميع | ماذا يحدث بالأسواق

فيديو

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ