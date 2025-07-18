اشتباه ارتجاج بالمخ.. تفاصيل إصابة رزان مغربي في فندق بالجيزة

كشفت مصادر أمنية كواليس إصابة الفنانة رزان مغربي إثر سقوط سقف قاعة فندق شهير في نطاق الشيخ زايد.

وذكرت المصادر أن الفنانة أثناء البروفات النهائية قبل بدء حفل غنائي فوجئت بانهيار جزء من سقف قاعة الحفل لتصاب بجرح قطعي في رأسها وبعض الجروح والكدمات في جسدها وتم نقلها فورا إلى أقرب مستشفى للفندق.

وذكرت التقارير الطبية بعد توقيع الكشف الطبي عليها أن رزان مغربي تعاني من إصابات في الرأس بعدما أجرت أشعة مقطعية لوجود اشتباه في إصابتها بارتجاج بالمخ، كما خضعت لتقطيب الجرح في الرأس.

وحررت الفنانة اللبنانية محضرا ضد إدارة الفندق لعدم صلاحية القاعة لتواجد الحضور، مما عرض حياتها للخطر.

أصيبت الفنانة رزان مغربي بكدمات وجروح متفرقة، إثر سقوط مفاجئ لسقف موقع إحدى الحفلات الغنائية التي كانت تستعد لإحيائها في محافظة الجيزة.

وبحسب مصادر مقربة، فإن الحادث وقع أثناء التحضيرات النهائية للحفل، حيث انهار جزء من السقف بشكل غير متوقع، مما أدى إلى إصابة رزان مغربي وعدد من الموجودين في المكان.

وتم نقل الفنانة فورًا إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الأولية، فيما أكدت مصادر طبية أن حالتها الصحية مستقرة، وأنها تخضع حاليًا للملاحظة الطبية.

وتجري الجهات المعنية تحقيقًا للوقوف على أسباب الحادث.