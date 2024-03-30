عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الضبعة تُضيء مستقبل مصر.. طاقة نووية و7.7 مليار متر مكعب غاز سنويا

صدى البلد

تبدأ الحكومة التشغيل التجريبي للمفاعل الأول في محطة الضبعة النووية خلال النصف الثاني من عام 2027، وصرح رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية، الدكتور أمجد الوكيل على هامش منتدى Atom expo 2024 الذي عقد في مدينة سوتشي بروسيا الاتحادية، إنه سيتم بدء التشغيل التجاري للمفاعل في سبتمبر 2028، على أن يتبعها تدشين باقي وحدات المفاعل.

txt

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

txt

مصر تحقق الحلم النووي.. لمحة على تاريخ محطة الضبعة

txt

مصر على أعتاب تحقيق الحلم النووي بعد 60 عاماً من إطلاق الفكرة.. إنفوجراف

ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للمفاعل الأول بمحطة الضبعة  خلال النصف الثاني 2027.

سيوفر مشروع محطة الضبعة النووية بين 7.2 و7.7 مليار متر مكعب غاز سنويا عقب تشغيل كامل وحدات المحطة النووية، وفق تصريحات أمجد الوكيل.

تخزين الوقود النووي في حاويات خاصة

وأكد الدكتور أمجد الوكيل أن من عقود مشروع محطة الضبعة النووية المبرمة مع الجانب الروسي عقد التعامل مع الوقود النووي المستنفد والذي بموجبه سيتم تخزين الوقود النووي في حاويات خاصة لذلك، والتي تصل مدة التخزين بها لأكثر من 60 عاما.

جدير بالذكر أن المحطة تتكون من أربع مجموعات طاقة، ويبلغ إجمالي القدرة 1200 ميجاواط لكل مجموعة. وتستخدم المفاعلات VVER-1200 من الجيل الثالث+، وهي تقنية حديثة ومشهود لها بالكفاءة والنجاح.

وهناك أيضا 4 مجموعات طاقة من نفس الجيل تعمل بالفعل في محطتي نوفوفورونيج ولينينجراد للطاقة النووية في روسيا، إضافة إلى مجموعتي طاقة في محطة الطاقة النووية البيلاروسية.

وعكفت الدولة على الاستخدام الأمثل لمواردها من خلال معادلات متوازنة لتهيئة مختلف الظروف وتجاوز التحديات لاستكمال مشروعها النووي الطموح، والتوجه إلى تلك الصناعة والتكنولوجيا  الاستراتيجية ضمن خططها الهادفة لتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ودعم جهودها الحثيثة في مواجهة التغيرات المناخية، وهو ما يضمن بدوره تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يساهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وفتح المزيد من المجالات لتوفير فرص العمل، علاوة على حماية الاقتصاد المصري من تقلبات سوق الطاقة العالمي، ووضع مصر على خارطة الطاقة النووية العالمية، وهو ما لاقى بدوره إشادة دولية واسعة بجهود مصر في هذا الملف، في ظل رؤية مصر واستراتيجيتها لامتلاك الطاقة النووية السلمية، وتحقيق حلمها النووي على أرض الواقع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

نزل 3 جنيهات| مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

رقم خرافي| تعرف على حجم ثروة محمد صلاح.. وهذه قائمة أغنى لاعبي العالم

هل الموجة انتهت.. هيئة الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس السبت

صرفت ملايين على النادي ووالدي بيعمل مشاكل.. أمير مرتضى منصور يكشف أسرار وكواليس عن الزمالك

ترشيحاتنا

فرح عامر يحدد اسم اللاعب البديل الأمثل لـ إمام عاشور

الضبعة تُضيء مستقبل مصر.. طاقة نووية و7.7 مليار متر مكعب غاز سنويا

بعد تغيير شعارها.. شاهد لامبورجيني تظهر بشكل جديد

الخواجة: هذه نصيحتي للاعبي الزمالك قبل مباراة فيوتشر

فطارك عندنا.. طريقة عمل طاجن السمك الفيليه بالفريك وشيش طاووق وسمبوسك

الانخفاضات تتوالى.. منتصر زيتون يكشف عن أفضل موعد لشراء سيارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الانخفاضات تتوالى.. منتصر زيتون يكشف عن أفضل موعد لشراء سيارة

ضربة للاقتصاد.. إغلاق أعلى ميناء للسيارات في أمريكا

هتختفي خالص.. أضرار خطيرة لـ الكسوف الكلي للشمس

جمال شعبان يهاجم برنامج رامز جلال.. لهذا السبب

فيديو

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ