سقوط طائرة تابعة للجيش الأمريكي في سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية بأن طائرة مروحية تدريبة تابعة للاحتلال الأمريكي سقطت بالقرب من قرية الحريري بريف مدينة الشدادي جنوبي الحسكة السورية .

وكانت طائرة شحن أمريكية هبطت بعد منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمالي الحسكة، قادمة من العراق، محملة بمواد لوجستية وعسكرية وأسلحة متطورة وجنود أمريكيين.



ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ ويأتي ذلك في ظل التعزيز العسكري المتواصل من قبل قوات “التحالف الدولي” في شمال شرق سوريا، تحسباً من أي هجمات خارجية محتملة ولتحصين قاعدتها.

وبذلك يرتفع عدد الطائرات التي هبطت في القاعدة إلى 3 خلال 24 ساعة.



ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، هبوط طائرة شحن أمريكية في منطقة خراب الجير بريف رميلان شمالي الحسكة، قادمة من داخل الأراضي العراقية، محملة بمعدات عسكرية ولوجستية وجنود، تزامنا مع تحليق مروحي في أجواء المنطقة.