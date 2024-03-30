رئيس جامعة القاهرة يعزى وزير التعليم العالي في وفاة شقيقه

تقدمت أسرة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، بخالص الحزن والأسى، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في وفاة شقيقه الكريم.

وأعرب الدكتور محمد الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن وفاة الدكتور عاشور أحمد عاشور أحمد، شقيق الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منشور: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله.. الأستاذ الدكتور عاشور أحمد عاشور أحمد.. شقيق السيد الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.. وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم، السبت 30 مارس، بمسجد النور بالعباسية.

نعت قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، الدكتور عاشور أحمد عاشور أحمد شقيق الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

واوضحت الوزارة أن صلاة الجنازة تُقام عقب صلاة الظهر اليوم السبت الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٤ بمسجد النور بالعباسية، والعزاء تلغرافيًا: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الحي الحكومي - العاصمة الادارية الجديدة.