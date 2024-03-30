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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا أجلس بجوار الباب .. بايدن يسخر من حوادث طائرات بوينج

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

سخر الرئيس الأمريكي جو بايدن من شركة بوينج للطيران، مركدًا أنه يبتعد عن أبواب الطائرة الرئاسية التي تصنعها الشركة المصنعة للطائرات التي عانت من سلسلة من الحوادث المؤسفة الأخيرة في منتصف الرحلة.

وحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، أدلى بايدن بهذه السخرية خلال حفل جمع التبرعات لحملته في قاعة موسيقى راديو سيتي عندما سأله ستيفن كولبير، مضيف برنامج "Late Show" على شبكة “سي بي إس”، عما إذا كان قد طلب من وزير النقل بيت بوتيجيج تشديد البراجي على طائرة الرئاسة قبل السفر إلى مدينة نيويورك.

وقال بايدن البالغ من العمر 81 عاماً لكولبير، الذي كان يدير مناقشة في حفل جمع التبرعات: "أنا لا أجلس عند الباب".

وأضاف "أنا أمزح فقط.. لا ينبغي لي أن أمزح بشأن ذلك".

وتعتبر طائرة الرئاسة واحدة من طائرتين من طراز Boeing 747-200B عاليتي التخصيص، وواحدة من أكثر الرموز الرئاسية شهرة.

وتعرضت بوينج لانتقادات منذ انفجار باب طائرة ركاب من طراز بوينج 737 ماكس 9 في منتصف الرحلة في 5 يناير، تديرها شركة ألاسكا إيرلاينز.

وأدى الحادث المروع إلى قيام إدارة الطيران الفيدرالية بإصدار أمر بإيقاف جميع طائرات بوينج 737 ماكس 9 لأسابيع.

وخلصت النتائج الأولية للمجلس الوطني لسلامة النقل إلى أن البراغي كانت مفقودة من الباب الخلفي لطائرة خطوط ألاسكا الجوية.

الرئيس الأمريكي جو بايدن شركة بوينج للطيران الحوادث المؤسفة

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