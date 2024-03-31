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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تستعد لإطلاق عملاق الفئة المتوسطة Xiaomi POCO F6

شاومي Xiaomi POCO
شاومي Xiaomi POCO F6

كشفت تسريبات أن شركة شاومي تستعد لإطلاق هاتف Xiaomi POCO F6  المميز والمخصص للفئة المتوسطة والشبابية، كما سيضم الهاتف عددًا من المواصفات الكبيرة. 

وسيتميز هاتف شاومي القادم  Xiaomi POCO F6 بمعالج من نوع Snapdragon 8s Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع أحدث نظام تشغيل من شركة جوجل. 

وسيحتوي هاتف شاومي Xiaomi POCO F6 على بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 90 وات. بحسب Notebookcheck.     

وسيأتي هاتف شاومي Xiaomi POCO F6 بشاشة مميزة من نوع AMOLED  مع دقة 1220 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

وسيقدم هاتف شاومي Xiaomi POCO F6  كاميرا أساسية بمستشعر  Sony IMX882 دقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، ومن المتوقع إطلاق الهاتف في يوليو القادم.

 

شاومي Xiaomi POCO F6 مواصفات Xiaomi POCO F6 شاومي Xiaomi POCO F6

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