محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد.. توفير لحوم طازجة بسعر 200 جنيه.. و31 محضرا لمحلات ومخازن مخالفة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

توفير لحوم طازجة بسعر 200 جنيه للكيلو بقري أبو منقار في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية بقري أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة في الوادي الجديد، طرح لحوم حمراء طازجة بسعر 200 جنيه للكيلو تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واستجابة لدعوات رئاسة مجلس الوزراء ببدء تخفيض كافة السلع الغذائية على مستوي الجمهورية، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخفيف عن كاهل الأسر وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة.

وأوضح مسؤلو الوحدة المحلية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تعزيز المعروض من السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار مخفضة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بالأسواق، حيث تم التنسيق مع عدد من المزارع والموردين المعتمدين لضمان توفير لحوم طازجة ومطابقة للمواصفات الصحية، كما تم التأكيد على ذبح المواشي داخل مجازر مرخصة وتحت إشراف بيطري كامل، لضمان وصول منتج آمن وصحي للمستهلك.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار طرح اللحوم بأسعار مخفضة خلال الفترة القادمة، وفق جدول زمني يضمن وصول الخدمة إلى جميع القرى والمناطق النائية بأبو منقار، مع متابعة دورية لمدى الالتزام بالأسعار والجودة.

وأشار المسؤلون إلى أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، إذ تم خلال الشهور الماضية تنفيذ عدد من المبادرات المشابهة التي شملت توفير لحوم ودواجن وأسماك وخضروات بأسعار مدعمة، في إطار حرص المحافظة على تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يرسخ مبدأ التكافل الاجتماعي ويعزز استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي.

تموين الوادي الجديد: تحرير 31 محضرا لمحلات ومخازن مخالفه

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد ، حملة تفتيشية موسعة، استهدفت الأسواق ومخازن حفظ السلع الغذائية فى مراكز المحافظة.، وأسفرت عن تحرير 31 محضرا واتخاذ الإجراءات القانونية.


كشفت مديرية التموين بالوادي الجديد، عن أنه خلال مرور الحملة على الأسواق والمحلات أسفرت الحملة عن تحرير 31 محضرا، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


أكد وكيل تموين الوادي الجديد، استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز للتأكد من التزام الجميع بالقوانين والقرارات التموينية، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس صحة المواطنين أو تهدر الدعم الموجه للفئات المستحقة.


من جانبه قاد محمد صالح شريعى، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، بالاشتراك مع علاء محروس، مدير إدارة تموين باريس، وياسر ملك ، مدير إدارة حماية المستهلك بالمديرية، وصلاح حلمى ، عضو إدارة الحوكمة بالمديرية، بالمرور على بعض منافذ الشركة المصرية، ومنافذ بيع السلع الغذائية بدائرة المحافظة لمتابعة تنفيذ تعليمات التخفيضات على السلع المعروضة بالمجمعات الاستهلاكية.

وتبين التزام تلك المنافذ بتنفيذ التعليمات والبيع بالأسعار المخفضة.

تعليم الوادى الجديد: لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية


أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ،عن انتظام أعمال امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية دون شكاوى، لافتا إلى أنه جرى توفير جميع الاحتياجات الخاصة بأعمال الامتحانات داخل اللجان والتأكد من توافر الإضاءة والتهوية المناسبة وإعلان الجداول ودليل اللجان في أماكن واضحة للطلاب.

وقال فضل إنه جرى الانتهاء من جميع الاستعدادات والجاهزية لامتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية ٢٠٢٤/٢٠٢٥م فى جميع الإدارات التعليمية حيث تم توجيه جميع المعنيين بتطبيق جميع الإجراءات وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل وتشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية و5 غرف فرعية للمتابعة المستمرة على مدار الساعة لسير العمل والتدخل الفورى السريع حال وجود أى شكوى أو معوقات قد تؤثر على انضباط العمل.

من جانبها انعقدت غرفة العمليات بإدارة الداخلة التعليمية برئاسة أيمن حنفي مدير عام الإدارة بحضور أسامة عبد الفتاح وكيل الإدارة وذلك لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني بمختلف مدارس الإدارة، حيث بدأت الغرفة أعمالها منذ الساعات الأولى من الصباح، وتابع مدير الإدارة مع أعضاء غرفة العمليات كافة التفاصيل المتعلقة بانطلاق اللجان.

وأكد حنفي أن غرفة العمليات تعمل وفق خطة واضحة ومتكاملة، تشمل التنسيق مع الجهات الأمنية والصحية لتأمين اللجان، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، بالإضافة إلى الالتزام التام بكافة التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم، حيث يتم متابعة الامتحانات تتم لحظة بلحظة من خلال تقارير دورية، يتم رفعها أولًا بأول.

وأكد على جميع اللجان شهدت انضباطًا والتزامًا من قبل الطلاب والمعلمين، بما يعكس روح الجدية والحرص على إنجاح العملية الامتحانية.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات تعليم

تامر عبدالمنعم
محافظ الشرقية
نشرة المرأة والمنوعات
المناعة
