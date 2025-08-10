«مياه الأقصر» تناقش تعزيز التواصل مع المواطنين حول مشروعات حياة كريمة والبنك الإفريقي للتنمية

عقد اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اجتماعاً موسعاً مع مديري الإدارات المختلفة بالشركة، لبحث سبل تطوير آليات التواصل مع المواطنين حول مشروعات مبادرة حياة كريمة ومشروعات البنك الإفريقي للتنمية، مع التركيز على خدمات الصرف الصحي.

وشدّد رئيس الشركة خلال الاجتماع على أهمية بناء جسور تواصل فعّالة مع المواطنين لتعريفهم بمراحل تنفيذ المشروعات والخدمات المقدمة، فضلاً عن توفير قنوات سهلة لاستقبال ملاحظاتهم والعمل على معالجتها بسرعة وكفاءة.

وشهد الاجتماع شرحاً مفصلاً لعمليات الترويب والتنديف داخل محطات مياه الشرب، حيث تم استعراض الإجراءات الفنية المتبعة لضمان كفاءة المعالجة وجودة المياه المنتجة، مع التأكيد على أهمية المتابعة الدورية لهذه العمليات للحفاظ على الأداء المطلوب وتقليل التأثيرات البيئية.

كما أوصى رئيس الشركة بضرورة استخدام أحدث الأدوات والتقنيات التي تساهم في تنقية مياه الشرب وتحسين جودتها، بما يتوافق مع المعايير الصحية، وذلك لتوفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.

وفي إطار تعزيز كفاءة العمل، ناقش المجتمعون خطة لتطوير معدات الحملة الميكانيكية وضمان جاهزيتها الدائمة، بالإضافة إلى التركيز على رفع قدرات الكوادر الفنية والإدارية من خلال برامج تدريبية مستمرة، لدعم جهود تحسين الخدمات.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سير المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق الأهداف المرجوة.

شارك في الاجتماع عدد من قيادات الشركة، من بينهم نائبا رئيس مجلس الإدارة، ومدير عام الصرف، ومدير إدارة العلاقات العامة، ومستشار رئيس مجلس الإدارة للعلاقات العامة، ورئيس قطاع المعامل والجودة، ومستشار رئيس مجلس الإدارة للموارد البشرية، ورئيس القطاع التجارى، ومدير إدارة المشاركة المجتمعية،