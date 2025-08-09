الطب البيطري بالأقصر يحقق إنجازات في تحسين السلالات والتأمين على الماشية

شهد شهر يوليو 2025 نشاطاً بيطرياً مكثفاً بمحافظة الأقصر، حيث واصلت مديرية الطب البيطري تقديم خدمات علاجية ورعائية موسعة لآلاف الحيوانات بالمزارع والقرى، إلى جانب تنفيذ برامج متكاملة للتأمين الصحي والتحصين ضد الأمراض الوبائية، في إطار جهودها لتعزيز صحة الثروة الحيوانية وضمان استدامة الإنتاج.

في مجال الرعاية والعلاج، قدمت المديرية خدمات علاجية لـ 4050 حالة سوء تغذية وتجريع، و541 حالة أمراض باطنية، بالإضافة إلى إجراء جراحتين بيطريتين متقدمتين، وعلاج 9 حالات جلدية، ورش 370 حيواناً لمكافحة الطفيليات.

كما تم تشخيص 99 حالة حمل باستخدام أجهزة السونار الحديثة، وعلاج 49 حالة التهاب الضرع. وفي إطار تحسين السلالات ورفع الإنتاجية، قامت فرق المديرية بتلقيح 752 أنثى من الأبقار والجاموس لتحسين الصفات الوراثية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان.

أما في مجال التأمين الصحي والوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، فقد تم التأمين على 848 رأس ماشية وإصدار 988 بطاقة تأمين بيطري، إلى جانب فحص 195 بقرة و55 جاموسة للكشف عن مرض البروسيلا، وفحص 145 بقرة للكشف عن مرض السل، وتحميل 388 حيواناً بلقاح البروسيلا، وتحـصين 80 كلباً ضد مرض السعار. كما تعاملت فرق الاستجابة السريعة مع 5 شكاوى واردة من المواطنين، وتم حلها بشكل فوري.

وأكد الدكتور طارق لطفي مدير عام المديرية أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور حامد موسى الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مشيراً إلى أن حماية الثروة الحيوانية وتحسين إنتاجيتها يسهمان بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي لأبناء محافظة الأقصر.