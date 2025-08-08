قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بيطري الأقصر تضبط 686 كيلو دواجن فاسدة

صورة ارشيفية
شمس يونس

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، خلال شهر يوليو 2025، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمجازر للتأكد من سلامة المنتجات الحيوانية والداجنة المعروضة للمواطنين، وذلك في إطار جهودها لحماية المستهلك ومنع تداول أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملات عن ضبط 686 كيلوجراما من الدواجن متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك، وإعدام 3 أكباد وقلب واحد بعد التأكد من فسادها، بالإضافة إلى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. كما أشرف فريق التفتيش البيطري على استلام وفحص 6849 كجم من اللحوم والدواجن الموردة إلى الجهات الحكومية والمدن الجامعية والمدارس الفكرية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

وجاءت هذه الحملات تنفيذا لتوجيهات  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور حامد موسى الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بإشراف الدكتور طارق لطفي مدير عام المديرية، الذي شدد على أن مديرية الطب البيطري بالأقصر ستواصل جهودها على مدار العام للتصدي لأي مخالفات قد تهدد صحة المواطنين أو سلامة الغذاء بالمحافظة.

