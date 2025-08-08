محافظ الأقصر يوجه بسرعة الانتهاء من ملف التقنين ومراجعة جميع المباني

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر أجتماعا للوقوف على آخر مستجدات المنظومة .

وفى بداية الاجتماع، وجه محافظ الأقصر ، الشكر لرؤساء المدن والايرادات والتحصيل بالمحافظة وبالمراكز والمدن على جهودهم وارتفاع نسب التحصيل ضمن منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ الأقصر على ضرورة وضع خطة عمل واضحة تبدأ من الأسبوع المقبل، بهدف الانتهاء من ملف التقنين بالكامل، موجها بضرورة إعداد بيان مفصل يشمل الطلبات غير الجادة، والطلبات غير المستوفاة، والحالات غير الصالحة للتقنين، وما تبقى من الطلبات ضمن المنظومة.



كما شدد عمارة، على مراجعة كافة المباني محل التقنين والغير جادة فى استكمال اجراءاتها على المنظومة وسداد حق الدولة ، مع التأكيد على استمرار العمل طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، وعلى مدار الساعة، لضمان الانتهاء من الملف.

وحضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن ونوابهم ومدير المكتب الفني للمحافظ ، ومدير مديرية المساحة ومدير إدارات الأملاك والشئون القانونية والايرادات والتحصيل ومنظومة التقنين ووحدة نظم المعلومات ومسئولى التقنين بالمراكز والمدن .