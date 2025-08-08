قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء
الكابينت الإسرائيلي يقر خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة
حكم من ترك صلاة الجمعة 3 مرات وماذا يحدث لقَلْبه؟ افعل 4 أمور فوراً
لبنان .. عون: المنطقة العربية تشهد تحولات كبرى
تركيا: على إسرائيل وقف خططها العسكرية في غزة بشكل فوري
وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان خطط إسرائيل بشأن احتلال غزة
احذر من هذا الفعل أثناء خطبة الجمعة.. نهى عنه النبي
الدكتورة يومي تتألق بـ 3 إطلالات مبهرة في حفل زفافها| شاهد
شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنين بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم
الأمم المتحدة: ندعو إلى وقف الخطة الإسرائيلية بشأن غزة فورا
وزير مالية الاحتلال: سنمحو الدولة الفلسطينية مستقبلا
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري
محافظات

محافظ الأقصر يوجه بسرعة الانتهاء من ملف التقنين ومراجعة جميع المباني على مدار الساعة

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر أجتماعا للوقوف على آخر مستجدات المنظومة . 

وفى بداية الاجتماع، وجه محافظ الأقصر ، الشكر لرؤساء المدن والايرادات والتحصيل بالمحافظة وبالمراكز والمدن على جهودهم وارتفاع نسب التحصيل ضمن منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ الأقصر على ضرورة وضع خطة عمل واضحة تبدأ من الأسبوع المقبل، بهدف الانتهاء من ملف التقنين بالكامل، موجها بضرورة إعداد بيان مفصل يشمل الطلبات غير الجادة، والطلبات غير المستوفاة، والحالات غير الصالحة للتقنين، وما تبقى من الطلبات ضمن المنظومة.


كما شدد عمارة، على مراجعة كافة المباني محل التقنين والغير جادة فى استكمال اجراءاتها على المنظومة وسداد حق الدولة ، مع التأكيد على استمرار العمل طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، وعلى مدار الساعة، لضمان الانتهاء من الملف.

وحضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن ونوابهم  ومدير المكتب الفني للمحافظ ، ومدير مديرية المساحة ومدير إدارات الأملاك والشئون القانونية والايرادات والتحصيل ومنظومة التقنين ووحدة نظم المعلومات ومسئولى التقنين بالمراكز والمدن .

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

نشرت إيحاءات مخلة.. اعترافات «موكا موكا» بعد حبسها

نشرت إيحاءات مخلة.. اعترافات موكا موكا بعد حبسها

لاعب الأهلي يبهر مسؤولي شتوتجارت الألماني

الدكتورة يومي تتألق بـ 3 إطلالات مبهرة في حفل زفافها| شاهد

بلون التفاح.. شاهد سيارة بوجاتي W16 الخارقة الجديدة

لماذا يستعد الجيش الأمريكي لتفجير شاحنتين سايبرتراك جديدتين؟

فستان صيفي .. مي سليم تخطف الأنظار بجمالها

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

