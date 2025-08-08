مطران إببارشية طيبة يهنئ مدير أمن الأقصر بتجديد الثقة

أجرى الأنبا عمانوئيل، عياد، مطران إببارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، زيارة ودية إلى اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، لتقديم التهنئة بمناسبة تجديد الثقة في منصبه.

وأعرب الأنبا عمانوئيل خلال اللقاء عن خالص تهانيه وتقديره لجهود مديرية الأمن في حفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة، متمنيًا للواء محمد الصاوي دوام التوفيق، في أداء مهام عمله، لما فيه خير أبناء المحافظة العريقة.

من جانبه، أعرب اللواء محمد الصاوي عن شكره وتقديره، لهذه اللفتة الكريمة التي تدل على المحبة، والترابط، والعمل المشترك، من أجل صالح المجتمع.

تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الطيبة، والتعاون المستمر بين القيادات الدينية، والأمنية، تأكيدًا على روح الوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الوطن الواحد.