قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء
الكابينت الإسرائيلي يقر خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة
حكم من ترك صلاة الجمعة 3 مرات وماذا يحدث لقَلْبه؟ افعل 4 أمور فوراً
لبنان .. عون: المنطقة العربية تشهد تحولات كبرى
تركيا: على إسرائيل وقف خططها العسكرية في غزة بشكل فوري
وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان خطط إسرائيل بشأن احتلال غزة
احذر من هذا الفعل أثناء خطبة الجمعة.. نهى عنه النبي
الدكتورة يومي تتألق بـ 3 إطلالات مبهرة في حفل زفافها| شاهد
شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنين بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم
الأمم المتحدة: ندعو إلى وقف الخطة الإسرائيلية بشأن غزة فورا
وزير مالية الاحتلال: سنمحو الدولة الفلسطينية مستقبلا
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لترشيد المياه.. إنشاء 3 محطات ري حديثة لخدمة 156 فدانًا في الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، عن تنفيذ حزمة من الإجراءات لتطوير منظومة الري الحقلي، بما يحقق أعلى استفادة من كل نقطة مياه ويخدم المزارعين في مختلف المناطق.

وأوضح الدكتور جابر محمد كُلحى، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن المديرية نجحت خلال الفترة الأخيرة في تشكيل 3 روابط لمستخدمي المياه، بهدف تنظيم عملية توزيع المياه وضمان وصولها بعدالة إلى جميع الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المزارعين في إدارة الموارد المائية.

وأضاف أن المديرية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والري، اتفقت على إنشاء 3 محطات ري جديدة بنظام الري الحقلي المطور بناحية العديسات بحري، لتخدم مساحة قدرها 156 فدانًا، مما سيسهم في رفع كفاءة الري وتقليل الفاقد من المياه.

وأشار "كُلحى" إلى أن فرق العمل تقوم بالمرور الأسبوعي الميداني مع هندسة الري لمتابعة مناسيب المياه في الترع الرئيسية والفرعية خلال دورات المناوبة، والتأكد من استقرار الإمدادات المائية لتلبية احتياجات المحاصيل، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على المياه.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للري في الأقصر، مع الاعتماد على التقنيات الحديثة التي تقلل من معدلات الهدر وتحافظ على التربة وتحسن جودة المحاصيل، مشددًا على أن نجاح هذه الخطة يتطلب تعاونًا كاملًا من المزارعين ووعيًا بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

الاقصر اخبار الاقصر زراعة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

زلزال الامارات

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

مدام و سوزي و شاكر محظور

كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

نشرت إيحاءات مخلة.. اعترافات «موكا موكا» بعد حبسها

نشرت إيحاءات مخلة.. اعترافات موكا موكا بعد حبسها

بلال عطية

لاعب الأهلي يبهر مسؤولي شتوتجارت الألماني

ترشيحاتنا

الشيخ محمد عيد كيلاني

كيلاني: الإسلام دين يسر لا عسر والغلو مرفوض شرعا

صباح البلد

أحمد عبد القادر يضغط لحسم مستقبله مع الأهلي

آية السيد

إعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية بنسبة نجاح جيدة وفرحة عارمة

بالصور

الدكتورة يومي تتألق بـ 3 إطلالات مبهرة في حفل زفافها| شاهد

الدكتوره يومي
الدكتوره يومي
الدكتوره يومي

بلون التفاح.. شاهد سيارة بوجاتي W16 الخارقة الجديدة

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

لماذا يستعد الجيش الأمريكي لتفجير شاحنتين سايبرتراك جديدتين؟

تسلا
تسلا
تسلا

فستان صيفي .. مي سليم تخطف الأنظار بجمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد