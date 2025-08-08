لترشيد المياه.. إنشاء 3 محطات ري حديثة لخدمة 156 فدانًا في الأقصر

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، عن تنفيذ حزمة من الإجراءات لتطوير منظومة الري الحقلي، بما يحقق أعلى استفادة من كل نقطة مياه ويخدم المزارعين في مختلف المناطق.

وأوضح الدكتور جابر محمد كُلحى، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن المديرية نجحت خلال الفترة الأخيرة في تشكيل 3 روابط لمستخدمي المياه، بهدف تنظيم عملية توزيع المياه وضمان وصولها بعدالة إلى جميع الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المزارعين في إدارة الموارد المائية.

وأضاف أن المديرية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والري، اتفقت على إنشاء 3 محطات ري جديدة بنظام الري الحقلي المطور بناحية العديسات بحري، لتخدم مساحة قدرها 156 فدانًا، مما سيسهم في رفع كفاءة الري وتقليل الفاقد من المياه.

وأشار "كُلحى" إلى أن فرق العمل تقوم بالمرور الأسبوعي الميداني مع هندسة الري لمتابعة مناسيب المياه في الترع الرئيسية والفرعية خلال دورات المناوبة، والتأكد من استقرار الإمدادات المائية لتلبية احتياجات المحاصيل، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على المياه.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للري في الأقصر، مع الاعتماد على التقنيات الحديثة التي تقلل من معدلات الهدر وتحافظ على التربة وتحسن جودة المحاصيل، مشددًا على أن نجاح هذه الخطة يتطلب تعاونًا كاملًا من المزارعين ووعيًا بأهمية ترشيد استهلاك المياه.