68 ندوة توعية وإرشاد لتعزيز الوقاية البيطرية بالأقصر

كثفت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر جهودها في نشر الوعي الصحي البيطري بين المربين والمزارعين خلال شهر يوليو 2025، من خلال تنفيذ سلسلة واسعة من الندوات الإرشادية والتوعوية في مختلف المراكز والقرى، بهدف تعزيز الثقافة البيطرية وحماية الثروة الحيوانية من مخاطر الأمراض الوبائية.

وشملت الفعاليات تنفيذ 22 ندوة إرشادية و46 ندوة توعية ضمن لجان التحصين الميدانية، حيث تناولت الندوات أساليب الوقاية من الأمراض الوبائية مثل الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وأهمية التطعيمات الدورية للحيوانات، وطرق الرعاية السليمة لتحسين الإنتاج من اللحوم والألبان.

كما تضمنت اللقاءات تقديم إرشادات حول النظافة العامة للحظائر، وأساليب التغذية السليمة التي تعزز مناعة الماشية.

وجاء تنفيذ هذه البرامج تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور حامد موسى الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبإشراف مباشر من الدكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، الذي أكد أن رفع الوعي بين المربين يعد خط الدفاع الأول للحد من انتشار الأمراض وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.