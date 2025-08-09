قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تبدأ في توفير كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية
كوبر يتولى رئاسة القيادة المركزية الأمريكية خلفا لمايكل كوريللا
إعلام إسرائيلي: جميع قادة الأجهزة الأمنية رفضوا خطة احتلال غزة
هل يجب على الزوجة خدمة زوجها؟.. 5 أدلة من القرآن والسنة
مفاجآت عديدة بقائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
النيجر تعلن تأميم شركة "إس أم ال"المشغلة لمنجم الذهب الوحيد في البلاد
نصحته بالرحيل.. رمزي صالح يكشف مفاجآت بشأن أزمة وسام أبو علي والأهلي
المكسيك ترفض أي عمل عسكري أمريكي على أراضيها ضد عصابات المخدرات
مقتل شرطي أمريكي إثر إصابته في إطلاق نار بجامعة بولاية جورجيا
عودة الدوري المصري.. أبرز مباريات اليوم السبت 8-9-2025 والقنوات الناقلة
رسالة مفاجئة من رمزي صالح بشأن أزمة وسام أبو علي
أسطوري تاريخي.. عمرو أديب يشيد بهدف لاعب الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا
محافظات

68 ندوة توعية وإرشاد لتعزيز الوقاية البيطرية بالأقصر

شمس يونس

كثفت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر جهودها في نشر الوعي الصحي البيطري بين المربين والمزارعين خلال شهر يوليو 2025، من خلال تنفيذ سلسلة واسعة من الندوات الإرشادية والتوعوية في مختلف المراكز والقرى، بهدف تعزيز الثقافة البيطرية وحماية الثروة الحيوانية من مخاطر الأمراض الوبائية.

وشملت الفعاليات تنفيذ 22 ندوة إرشادية و46 ندوة توعية ضمن لجان التحصين الميدانية، حيث تناولت الندوات أساليب الوقاية من الأمراض الوبائية مثل الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وأهمية التطعيمات الدورية للحيوانات، وطرق الرعاية السليمة لتحسين الإنتاج من اللحوم والألبان.

كما تضمنت اللقاءات تقديم إرشادات حول النظافة العامة للحظائر، وأساليب التغذية السليمة التي تعزز مناعة الماشية.

وجاء تنفيذ هذه البرامج تنفيذا لتوجيهات  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور حامد موسى الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبإشراف مباشر من الدكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، الذي أكد أن رفع الوعي بين المربين يعد خط الدفاع الأول للحد من انتشار الأمراض وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

الاقصر اخبار الاقصر بيطرى الاقصر

