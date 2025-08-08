قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تحصين 32 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية بالأقصر

شمس يونس

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، خلال شهر يوليو 2025، واحدة من أكبر حملاتها البيطرية الشاملة لتحصين الماشية ضد أخطر الأمراض الوبائية، في خطوة تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية بالمحافظة وضمان سلامة الإنتاج الحيواني من اللحوم والألبان. وشملت الحملة المرور على أسواق الماشية لإجراء الفحص الميداني المباشر، والتقصي الوبائي النشط، والتأكد من سلامة الحيوانات، إلى جانب تقديم الإرشادات اللازمة للمربين حول أهمية التطعيمات الدورية ودورها في الوقاية من الأمراض.

وجاءت هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور حامد موسى الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف مباشر من الدكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأسفرت الحملة عن تحصين 32240 رأس ماشية، من بينها 26542 حيوان ضد الحمى القلاعية، وتحقيق نفس العدد من التحصينات ضد مرض حمى الوادي المتصدع، إلى جانب تحصين 3996 حيوان ضد الجلد العقدي، و1656 حيوان ضد جدري الأغنام، و46 حيوان ضد طاعون المجترات الصغيرة. وأكد الدكتور طارق لطفي أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة شاملة للمديرية تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية ورفع كفاءة الإنتاج، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي لأبناء محافظة الأقصر.

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الاقصر بيطرى الاقصر

