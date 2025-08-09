الأقصر تحقق طفرة في التنمية الزراعية .. كارت الفلاح وتحديث منظومة الري كلمة السر

كشف الدكتور جابر محمد كُلحى وكيل وزارة الزراعة بالأقصر فى تصريحات خاصة به ، أن المحافظة شهدت خلال شهر الفترة الماضية طفرة كبيرة في مجال التنمية الزراعية، بفضل تفعيل كارت الفلاح الذكي وتوسيع مشروعات تحديث الري، مما ساهم في رفع كفاءة الإنتاج ودعم المزارعين

حصر شامل للمحاصيل الصيفية بنسبة إنجاز 100%



أوضح كُلحى أن مديرية الزراعة أنهت الحصر الشامل للمحاصيل الصيفية والثوابت والتي شملت القصب والبساتين والبرسيم الحجازي والذرة الشامية والذرة الرفيعة والطماطم، مع اعتماد إنشاء وتعديل الحيازات إلكترونياً عبر الجمعيات الزراعية وضبط الأحواض وحذف المساحات بالسالب بنسبة إنجاز بلغت 100%





مشروعات إرشادية لرفع الإنتاج وتحقيق الاستدامة



في إطار الإرشاد الزراعي، واصلت المديرية توزيع تقاوي المحاصيل الصيفية عبر منافذها، ونفذت 4 أيام حقل و4 مدارس حقلية للذرة الشامية ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلى زراعة 16 حقلاً إرشادياً للذرة الرفيعة في إطار الحملة القومية للنهوض بالمحصول، كما تم تنظيم ندوة متخصصة بالتعاون مع أكاديمية مسار للتدريب ومركز البحوث الزراعية حول أخطر الآفات الحشرية وطرق مكافحتها الحديثة

توسيع روابط مستخدمي المياه وإنشاء محطات ري جديدة



وأضاف كُلحى أن إدارة المياه والأراضي بالمحافظة شهدت تشكيل 3 روابط لمستخدمي المياه على محطات ري حقلي مطور، وتنفيذ جولات أسبوعية بالتعاون مع هندسة الري لمتابعة مناسيب المياه بالترع، كما تمت المعاينة والاتفاق على إنشاء 3 محطات ري جديدة بناحية العديسات بحري لخدمة 156 فداناً، إضافة إلى المرور على المساقي المؤهلة منذ أكثر من 15 عاماً بغرب إسنا، وإجراء استبيان ميداني مع المزارعين لمعرفة احتياجاتهم





خطوات جادة نحو زراعة حديثة ومستدامة في الأقصر



أكد وكيل الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وزارة الزراعة لتعزيز الزراعة الحديثة ورفع كفاءة الموارد وتحقيق الأمن الغذائي بالمحافظة، مشيراً إلى أن الأقصر ماضية في دعم المزارعين بالتقنيات الحديثة لتحقيق إنتاج مستدام يعود بالنفع على المجتمع