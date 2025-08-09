قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار البنزين اليوم السبت 9-8-2025
بدر عبد العاطي: توافق بين مصر وتركيا حول سبل التعامل مع أزمات المنطقة
شوف هتدفع كام.. موعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
مقابل 250 مليون.. عرض خيالي لإقامة بطولة السوبر المصري في هذه الدولة
اللجنة العربية الإسلامية تدين مخطط السيطرة على غزة وتطالب بوقف العدوان
ليس ضغط عمل..تفاصيل وفاة طبيبة امتياز بمستشفيات قصر العيني
خطة لموت الرهائن.. إسرائيليون يدعون للإضراب اعتراضا على احتلال غزة بالكامل
توافق مصري تركي لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة التهديدات المشتركة
وقفة تضامنية في نيويورك دعمًا لموقف مصر الإنساني تجاه غزة
وزير الخارجية: توافق مصري تركي حول سبل التعامل مع أزمات غزة وسوريا وليبيا
محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك
ما الفرق بين سجدة وصلاة الشكر ؟ .. دار الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر تحقق طفرة في التنمية الزراعية .. كارت الفلاح وتحديث منظومة الري كلمة السر

وكيل وزارة الزراعة بالاقصر
وكيل وزارة الزراعة بالاقصر
شمس يونس

كشف الدكتور جابر محمد كُلحى وكيل وزارة الزراعة بالأقصر فى تصريحات خاصة به ، أن المحافظة شهدت خلال شهر الفترة الماضية طفرة كبيرة في مجال التنمية الزراعية، بفضل تفعيل كارت الفلاح الذكي وتوسيع مشروعات تحديث الري، مما ساهم في رفع كفاءة الإنتاج ودعم المزارعين

حصر شامل للمحاصيل الصيفية بنسبة إنجاز 100% 


أوضح كُلحى أن مديرية الزراعة أنهت الحصر الشامل للمحاصيل الصيفية والثوابت والتي شملت القصب والبساتين والبرسيم الحجازي والذرة الشامية والذرة الرفيعة والطماطم، مع اعتماد إنشاء وتعديل الحيازات إلكترونياً عبر الجمعيات الزراعية وضبط الأحواض وحذف المساحات بالسالب بنسبة إنجاز بلغت 100%


 

مشروعات إرشادية لرفع الإنتاج وتحقيق الاستدامة


في إطار الإرشاد الزراعي، واصلت المديرية توزيع تقاوي المحاصيل الصيفية عبر منافذها، ونفذت 4 أيام حقل و4 مدارس حقلية للذرة الشامية ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلى زراعة 16 حقلاً إرشادياً للذرة الرفيعة في إطار الحملة القومية للنهوض بالمحصول، كما تم تنظيم ندوة متخصصة بالتعاون مع أكاديمية مسار للتدريب ومركز البحوث الزراعية حول أخطر الآفات الحشرية وطرق مكافحتها الحديثة

توسيع روابط مستخدمي المياه وإنشاء محطات ري جديدة


وأضاف كُلحى أن إدارة المياه والأراضي بالمحافظة شهدت تشكيل 3 روابط لمستخدمي المياه على محطات ري حقلي مطور، وتنفيذ جولات أسبوعية بالتعاون مع هندسة الري لمتابعة مناسيب المياه بالترع، كما تمت المعاينة والاتفاق على إنشاء 3 محطات ري جديدة بناحية العديسات بحري لخدمة 156 فداناً، إضافة إلى المرور على المساقي المؤهلة منذ أكثر من 15 عاماً بغرب إسنا، وإجراء استبيان ميداني مع المزارعين لمعرفة احتياجاتهم


 

خطوات جادة نحو زراعة حديثة ومستدامة في الأقصر


أكد وكيل الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وزارة الزراعة لتعزيز الزراعة الحديثة ورفع كفاءة الموارد وتحقيق الأمن الغذائي بالمحافظة، مشيراً إلى أن الأقصر ماضية في دعم المزارعين بالتقنيات الحديثة لتحقيق إنتاج مستدام يعود بالنفع على المجتمع

الاقصر اخبار الاقصر كارت الفلاح زراعة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

ترشيحاتنا

السعال الصباحي

كيفية التخلص من السعال الصباحي المزعج بخطوات بسيطة

جينيفر لوبيز

رد فعل مفاجئ من جينيفر لوبيز بعد منعها من دخول متجر شهير في تركيا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | شاشات الهواتف والتليفزيون خطر على صحة القلب.. علامة هامة تشير للإصابة بالسكتة الدماغية

بالصور

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب

بنافذة خلفية .. شاهد سيارة ريفيان R2 الجديدة بالصور

ريفيان
ريفيان
ريفيان

شاهد سيارة نيسان ألتيما توين بمظهرها الجديد لعام 2026

نيسان ألتيما
نيسان ألتيما
نيسان ألتيما

برفقة زوجها.. مي كساب تستعرض رشاقتها على الشاطئ

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد