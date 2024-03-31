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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط تنافس كبير.. انطلاق التصويت في الانتخابات المحلية بتركيا

صدى البلد

يتوجه الناخبون الأتراك، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية التي ستجرى في 81 ولاية تركية.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحاً، وتبقى كذلك حتى الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي في الولايات الشرقية، ومن الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساء في باقي أنحاء تركيا.

أما النتائج الأولية فيتوقع أن تبدأ في الظهور مع حلول الساعة العاشرة مساء (19:00 بتوقيت غرينتش).

وبلغت نسبة المشاركة 84% في الانتخابات المحلية الماضية التي جرت عام 2019، وحققت المعارضة فوزاً كبيراً في بلديات المدن الكبرى.

ويبلغ عدد سكان تركيا 85 مليوناً، ويحق لأكثر من 61 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، لاختيار 1393 رئيس بلدية وولاية، وانتخاب ما يقارب من 33 ألف مختار لكل مدن وأحياء وقرى تركيا.

ويشارك في هذه الانتخابات مئات المرشحين المستقلين، و36 حزباً سياسياً، بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينر.

ويأتي في مقدمة الأحزاب المتنافسة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وحزب "الشعب الجمهوري" حزب المعارضة الرئيسي، وحزب "المساواة الشعبية والديمقراطية" الكردي، والحزب الجيد، وحزب التقدم والديمقراطية، وحزب المستقبل، وغيرها.

ويلاحظ انخفاض نسبة النساء بين المرشحين، إذ لا تتجاوز نسبتهن بين مرشحي حزب "العدالة والتنمية" 2.2%، وحزب "الشعب الجمهوري" 9.3%، وحزب "الشعوب الديمقراطي" 31%.

 

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