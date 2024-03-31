جيش الاحتلال يهاجم 80 هدفا في قطاع غزة من الجو



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه هاجم 80 هدفا في قطاع غزة من الجو في الساعات الأخيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٧٧ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ٨٢ شهيدا و ٩٨ اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٢٧٠٥ شهيدا و ٧٥١٩٠ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.







وأعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان استشهاد كل من الطفل كرم محمد قدادة البالغ من العمر 10 سنوات، والشابة هبة سمير صالحة 25 عاماً في مستشفى كمال عدوان بسبب مضاعفات سوء التغذية والجوع ليترفع عدد ضحايا الجوع إلى ٣٢ مواطنا معظمهم أطفال.



وارتقى ١٧ شهيدا وعدد من الجرحى في استهداف قوات الاحتلال لقوة تأمين المساعدات عند مفترق دولة جنوب حي الزيتون بغزة إضافة إلى اصابة نحو ثلاثين.



ولا زال جيش الاحتلال يواصل احتجاز ثلاثين مريض وستين من الطواقم الطبية في مبنى الموارد البشرية في مشفى الشفاء في ظروف إنسانية قاسية.



وارتقى شهداء وإصابات جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المزارعين خلال جمعهم البطاطا شمال غزة.