حصيلة كارثية لأوكرانيا في أسبوع.. والفاعل الجيش الروسي





كشفت وزارة الدفاع الروسية عن حجم خسائر القوات الأوكرانية خلال أسبوع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



خلال أسبوع من المعارك، قالت الوزارة أنه سقط أكثر من 5770 جنديا أوكرانيا في حصيلة قاسية على دولة تعاني مشكلة في تجنيد عناصر جدد.



كما جرى استسلام 18 عسكريا أوكرانيا.

وذكرت الوزارة الروسية أنه جرى إسقاط 1208 مسيّرات وعشرات الصواريخ الغربية التي أطلقتها القوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان حول سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، إنه منذ 23 وحتى 30 مارس الجاري، وجهت القوات الروسية 57 ضربة عالية الدقة بأسلحة أرضية وبحرية وجوية عالية الدقة بينها صواريخ "تسيركون" و"كينجال" فرط الصوتية والمسيرات.

وأضافت أن هذه الضربات طالت مواقع القوات الأوكرانية والبنية التحتية التابعة لها والمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا ومقار الاستخبارات العسكرية ومواقع تجميع الزوارق المسيرة ومستودعات الوقود ومواقع الطاقة.