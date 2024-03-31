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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الأول في مصر والشرق الأوسط

رئيس الطاقة الذرية يهنئ العاملين بالمعمل المركزي للقياسات الإشعاعية لحصولهم على الأيزو|تفاصيل

صدى البلد

أقام المعمل المركزى للقياسات الاشعاعية التابع للكشف الاشعاعى بمركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية احتفالا بحضور  قيادات  أجهزة الدولة المشاركة في  منظومة الكشف الإشعاعي في الرقابة على الواردات لمصر.

وافتتح الاحتفال  الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية حيث رحب بالحاضرين وأوضح الدور القومي الذي يقوم به فريق المعمل المركزي للقياسات الإشعاعية  لقيادة المنظومة الخاصة بالكشف الإشعاعى على جميع الواردات لمصر وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجميع أجهزة الدولة .
وقام بتهنئة العاملين بالمعمل المركزي بمناسبة استلامهم شهادة الايزو 17025:2017 كأول معمل معتمد في مجال القياسات الإشعاعية في مصر والشرق الأوسط، كما أثنى على مجهود جميع العاملين بالمنظومة والذين يعملون على مدار الساعة ويقومون بتغطية جميع الموانيء المصرية ، وفي نهاية اللقاء قام بتكريم مجموعة من العاملين بمنظومة الكشف الإشعاعي .
وقد حضر الاحتفالية  اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، و الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، و الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، و اللواء محمود معين رئيس هيئة موانيء قناة السويس، والربان علي عاصم رئيس الإدارة المركزية لميناء شرق بورسعيد، و المهندس هاني الدسوقي رئيس المجلس الأعلى للإعتماد ( إيجاك)، و الدكتور طارق العربي رئيس جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، كما حضر الاحتفالية الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، والدكتور أسامة صديق نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، و الدكتورة/ نادية لطفي رئيس مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، و الدكتور/ صلاح المرشدي رئيس مركز البحوث النووية، الدكتور/ أيهاب الغريب أمين عام هيئة الطاقة الذرية، و العميد/ أيمن رفعت رئيس الإدارة المركزية للأمن بالطاقة الذرية،  وعدد كبير من قيادات الهيئة و أعضاء هيئة التدريس وفريق الكشف الإشعاعي بهيئة الطاقة الذرية.
 
وصرح  الدكتور محمد عبد المحسن  رئيس الكشف الإشعاعي بهيئة الطاقة الذرية بأن فريق العمل بالمعمل المركزي للقياسات الإشعاعية يقوم بتنفيذ دور هام للسيطرة ومنع دخول أية واردات لمصر تحوي أية ملوثات إشعاعية أو تزيد فيها نسبة الإشعاع عن النسب المسموح بها دولياً  وذلك لحماية البيئة والمجتمع المصري.


كما أوضح أن المعمل يطبق أفضل طرق القياس وأعلى معايير الجودة مستعيناً بفريق عمل من الخبراء العلميين والفنيين المدربين من الهيئة وذلك مع تطبيق أفضل معايير الجودة العالمية في مجال القياسات الاشعاعية، وهذا سبب حصول المعمل المركزى للقياسات الاشعاعية على شهادة الايزو 17025:2017 في مجال القياسات الاشعاعية حيث يعد المعمل الوحيد المعتمد في مصر ودول الشرق الأوسط.

وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن حصول المعمل المركزي للكشف الإشعاعي بالهيئة على الاعتماد الدولي يعتبر تقديرا لاحدى وحدات الهيئة المتميزة والتي تذخر بها الهيئة.

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