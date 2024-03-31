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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات حاشدة بعواصم أوروبا الكبرى ضد حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة

مظاهرات دعم لفلسطين
مظاهرات دعم لفلسطين

اندلعت مظاهرات عدة خلال ساعات أمس في عدد من المدن والعواصم، وذلك لمطلب وحيد وهو وقف إطلاق النار في غزة  وإدخال المساعدات الإنسانية، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

شهدت المظاهرات نزول  الآلاف في مدن برلين ولندن وباريس وكوبنهاجن  وميلانو الإيطالية وهلسنبوري السويدية.

شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة حاشدة منددة باستمرار الحرب واستهداف المدنيين في غزة.

وردد المتظاهرون في برلين في محطة قطارات شعارات مؤيدة للشعب الفلسطيني، وطالبوا بإنهاء الحرب المتواصلة على قطاع غزة قبل أن تندلع اشتباكات بين المشاركين بالمظاهرة الاحتجاجية ورجال الشرطة.

كذلك شهدت مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية مظاهرة احتجاجية أمام القنصلية الأمريكية دعما لفلسطين .

أيضًا في جنيف بسويسرا، خرجت مظاهرة شارك فيها الآلاف وتجمعوا أمام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

أما في العاصمة الفرنسية باريس فطالب المتظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة بمناسبة يوم الأرض وحملوا أعلام فلسطين.
 

مظاهرات المدن والعواصم إدخال المساعدات الإنسانية إطلاق النار في غزة برلين ولندن و باريس جوهانسبرج الجنوب إفريقية

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