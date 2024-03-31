قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر بالكونفيدرالية الأفريقية

تبحث جماهير الزمالك، عن القناة المفتوحة التي ستنقل مباراة فريقهم أمام مودرن فيوتشر في بطولة الكونفيدرالية، في مواجهة مصرية مثيرة تحدد المتأهل لنصف النهائي.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

ومن المتوقع أن تذاع المباراة على قناة تايم سبورتس الأرضية، بتعليق المعلق طارق حسن.

كما أعلن جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك ، عن قائمة الفريق المشاركة في المباراة، وهي كالتالي:

تشكيل الزمالك