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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر بالكونفيدرالية الأفريقية

مباراة الزمالك وفيوتشر
مباراة الزمالك وفيوتشر

تبحث جماهير الزمالك، عن القناة المفتوحة التي ستنقل مباراة فريقهم أمام مودرن فيوتشر في بطولة الكونفيدرالية، في مواجهة مصرية مثيرة تحدد المتأهل لنصف النهائي.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر 

 ومن المتوقع أن تذاع المباراة على قناة تايم سبورتس الأرضية، بتعليق المعلق طارق حسن.

تشكيل فيوتشر المتوقع لمواجهة الزمالك في الكونفيدرالية

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 كما أعلن جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك ، عن قائمة الفريق المشاركة في المباراة، وهي كالتالي:

تشكيل الزمالك

  • حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، معاذ علاء الدين.
  • خط الدفاع: حمزة المثلوثي، عمر جابر، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، ياسر حمد، أحمد فتوح.
  • خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي، زياد كمال، مهاب ياسر، أحمد مصطفى "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، مصطفى شلبي، يوسف أوباما.
  • خط الهجوم: سيف الجزيري، ناصر منسي، سامسون أكينيولا.
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