مش فاهمين كورة|الزمالك يوجّه رسالة للبرامج الفنية ويطالبها بالابتعاد عن الفريق

وجّه المتحدث الرسمي لنادي الزمالك نداء للبرامج الفنية بالإبتعاد عن نادي الزمالك عبر تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور التالته.

وقال المتحدث الرسمي للنادي "إيه علاقة نادي الزمالك بالبرامج الفنية وهما مش فاهمين كورة؟".

أكد الناقد الرياضي، عبد الحميد فراج، عضو رابطة النقاد الرياضيين، أن مباراة الزمالك وفيوتشر المقرر انعقادها اليوم في كأس الكونفيدرالية هي خارج التوقعات، وقد تحمل مفاجأة سواء على مستوى التشكيل الخاص للفريقين أو على مستوى النتيجة.

وقال فراج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “فاتن عبد المعبود و عبيدة”، أن الخبرات تصب في مصلحة نادي الزمالك، مما تضع له أفضلية خلال اللقاء.

وتابع الناقد الرياضي، وعضو رابطة النقاد الرياضيين، أنه سيكون هناك تحفظ فني خلال اللقاء، وكل مدرب سيكون له بصماته الواضحة.