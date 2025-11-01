ناصر ترك: افتتاح المتحف المصري الكبير سيضاعف الحركة السياحية

كشف ناصر ترك، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن خطط تحويل القاهرة إلى مركز ثقافي وسياحي عالمي، مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون نقطة الانطلاق لهذه المرحلة الجديدة، التي تجمع بين التراث العريق والتطوير الحديث للبنية التحتية السياحية.

المناطق المحيطة بالأهرامات

وأوضح ترك خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الخطط تشمل تطوير المناطق المحيطة بالأهرامات والمتحف، وربطها بالمحاور والطرق الحديثة، وإنشاء فنادق ومنشآت سياحية متنوعة لتلبية احتياجات الزوار من جميع الفئات، مما يعزز من مدة الإقامة ويضاعف الحركة السياحية في العاصمة.

تنسيق جهود الحكومة والقطاع الخاص

وأشار إلى أن الغرف السياحية تلعب دورًا محوريًا في تنسيق جهود الحكومة والقطاع الخاص لضمان تجربة سياحية متكاملة، تجمع بين الثقافة، التاريخ، والخدمات الحديثة، مع الحفاظ على الهوية التاريخية والثراء الحضاري للقاهرة.

واختتم ترك حديثه مؤكدًا أن هذه الجهود ستضع القاهرة في مصاف أهم الوجهات السياحية والثقافية العالمية، وتفتح المجال لاستثمارات جديدة في القطاع السياحي وتعزيز القوة الناعمة لمصر على المستوى الدولي.

