نقابة المهن التمثيلية: المتحف الكبير فخر للحضارة وإبداع يجسد هوية الوطن

تقدمت نقابة المهن التمثيلية بخالص التهاني إلى الشعب المصري وقيادته السياسية بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، الذي يعد واحدًا من أعظم المشروعات الحضارية والثقافية في العالم.

وأكدت النقابة في بيانها أن افتتاح المتحف يمثل لحظة فارقة في مسيرة الوطن الثقافية، تعكس عظمة التاريخ المصري القديم وتُجسد قوة الحاضر ورؤية المستقبل، مؤكدة أن هذا الصرح العملاق يفتح أبوابه ليحكي قصة الإنسان المصري الذي صنع المجد وخلّد اسمه عبر العصور.

وأوضحت النقابة، أن الفن هو أحد أهم أدوات الحفاظ على الهوية الوطنية، وأن المتحف المصري الكبير يمثل مسرحًا مفتوحًا للتاريخ والإبداع، يستلهم منه الفنانون ملامح الجمال والتجدد.

وقالت النقابة إن هذا الافتتاح هو رسالة للعالم بأن مصر ما زالت تصنع الحضارة كما كانت دائمًا، وأن كل فنان مصري يشعر اليوم بالانتماء والفخر وهو يرى تراث أجداده يُعرض في أبهى صورة، بجهود أبناء هذا الوطن الذين عملوا بإخلاص لتقديم تحفة معمارية وثقافية تليق بمكانة مصر.

واختتمت النقابة تهنئتها بتأكيد دعمها الكامل لكل المشاريع الوطنية التي تُعلي من شأن الثقافة والفن، معتبرة المتحف المصري الكبير جسرًا يربط الماضي بالحاضر والمستقبل، وشاهدًا على أن مصر كانت وما زالت مهد الحضارة والإبداع الإنساني.