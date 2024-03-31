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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خير كتير.. غزارة الأمطار ترفع نسبة ملء خزانات 7 سدود في المغرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت سدود المملكة المغربية انتعاشة مهمة على إثر التساقطات المطرية الأخيرة، وخاصة في شمال ووسط البلاد.. حيث ارتفعت نسبة ملء خزانات مجموعة من السدود الحيوية والكبرى.. إضافة إلى امتلاء نحو 7 سدود بشمال المملكة، وهي السدود التابعة لمناطق الحوض المائي اللوكوس والحوض المائي لسبو، والحوض المائي لملوية.

ووفقا لما نشرته صحف المغرب المحلية، وفي هذا السياق، بلغت نسبة ملء ثلاثة سدود بشمال المملكة نسبة 100% فيما بلغ حجم سدين بحوض ملوية نسبة 100%. بينما بلغ حجم سدين آخرين ما يفوق نسبة 90% وهو الشيء الذي ساهم في زيادة نسبة المعدل الوطني لامتلاء حقينات سدود المملكة إلى غاية اليوم ما يناهز 27.50%. بعدما تضاءلت خلال الشهر المنصرم لنسبة جد حرجة بلغت نسبة 22% فقط.

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