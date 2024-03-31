مجدي عبد الغني يطرح سؤالا حول فرص تأهل الأهلي في دوري الأبطال

طرح الإعلامي مجدي عبد الغني سؤالاً حول تأهيل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني:"بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد ،نسبة تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال هي ".

علق ضياء السيد نجم الأهلي السابق علي أداء لاعبي الأحمر بعد نتيجة مباراة الذهاب أمام سيمبا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وقال السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو "لاعبو سيمبا يعانون من مشكلة في إنهاء الهجمات،ونتيجة مباراة الذهاب جيدة لكنها خادعة".

وتابع: "اختيار كولر لطريقة اللعب كان صحيحًا ولكن التنفيذ لم يكن بشكل جيد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة وتأثير الصيام على اللاعبين".

وأكمل: "النادي الأهلي يمتلك 3 حراس صغاراً وتواجد شوبير سيعطي ثقة لحمزة علاء في التواجد مع الفريق خلال الفترة القادمة .