عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفحم مزرعة دواجن بأكتوبر والسر ماس كهربائي والخسائر 5 آلاف كتكوت

صدى البلد

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب في مزرعة دواجن بسبب ماس كهربائي، وتسببت النيران في نفوق 5 آلاف كتكوت دون خسائر بشرية.

البداية عندما تلقت قوات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بوجود حريق نشب في إحدى مزارع الدواجن بمنطقة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.

انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحريق حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

وتمت السيطرة على الحريق الذى أسفر عن نفوق 5000 كتكوت وحدوث تلفيات بالغة في المزرعة دون وقوع خسائر في الأرواح، وتواصل أجهزة الحماية المدنية إجراء عمليات التبريد وعمل تقرير مفصل حول الحادث وتحرير المحاضر اللازمة.

كشفت التحريات الأوّلية أن ماسًا كهربائيًا وراء حريق المزرعة وتفحّم محتوياتها بالكامل ونفوق 5000 كتكوت في منطقة السادس من أكتوبر بالجيزة.

قوات الحماية المدنية 5 آلاف كتكوت حريق الحريق مزرعة دواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكلف جميع مدارس الجمهورية بتنفيذ قرار عاجل .. الثلاثاء القادم

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

ماكانش العشم يا كابتن شوبير.. تعليق ساخر من ميدو على قضية المنشطات

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن عينة منشطات رمضان صبحي

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رضا سليم لاعب الأهلي

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس آخر أسبوع في رمضان

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 .. تفاصيل عطلة الموظفين

موضوعات متعلقة

حبس مدير شركة إنتاج فني دون ترخيص في الدقي

استولى على 50 مليون جنيه.. ضحية جديدة لمستريح المطاعم: كل اللي عملته راح

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة

مصرع شرطي وإصابة شخصين في انقلاب سيارة نصف نقل بطريق «مصر/الإسكندرية» الصحراوي

8 سيارات إسعاف.. انقلاب ميكروباص أعلى محور أكتوبر

ميكروباص يطيح بدراجة نارية يستقلها مسن بطريق الواحات

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية الصحراوي

عديم الرحمة.. عاطل يغتـ.صب فتاة من ذوي الهمم في نهار رمضان بالوراق

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون المرور

بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من جامع عمرو بن العاص

الاحتلال يعلن وفاة أحد جنوده بعد إصابته في معارك مع المقاومة بغزة

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

نظر محاكمة المتهمين في قضية قـ.تل اللواء اليمني حسن العبيدى .. غدا

نتنياهو يكشف سبب تأخير عملية رفح وسر توقيت المصادقة عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان بسيط.. هند صبري تستعرض جمالها |شاهد

عمرها 56 عامًا.. فورد موستانج الكلاسيكية تولد من جديد: رستو بسقف مفتوح

بالطربوش.. السفير الكوري يتصدر تريند السوشيال ميديا بعد زيارته الأماكن التاريخية بمصر

مسلسل جودر الحلقة 6.. الجنية رتيبة تنقذ ياسر جلال من الموت

فيديو

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

٪97 .. مفاجأة كشفتها الأقمار الصناعية عن سد النهضة

حر ورياح وشبورة| طقس غريب يخيم على مصر.. والأرصاد تحذر هؤلاء

أنا أهم مخرج.. هادي الباجوري يكشف سبب انفصاله عن ياسمين رئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ