عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجارات متتالية في سماء دمشق.. والمرصد السوري يتحدث عن عدوان إسرائيلي |تفاصيل

انفجارات في سوريا
انفجارات في سوريا

أفادت تقارير إعلامية سورية، بسماع دوي انفجارات متتالية في محيط منطقة الديماس بريف العاصمة السورية دمشق، يُرجح أنها ناجمة عن اعتداء إسرائيلي على عدد من النقاط في محيط المنطقة.

وأكدت "روسيا اليوم"، أن “المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجارات التي سمعت في سماء العاصمة دمشق وريفها ناتجة عن عدوان إسرائيلي”. 

وبدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ما لا يقل عن 4 صواريخ إسرائيلية استهدفت، منطقة البحوث العلمية في جمرايا بدمشق، مما أدى لاندلاع النيران في الموقع، فيما حاولت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الاسرائيلي التصدي لأهداف في سماء المنطقة.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 29 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 21 منها جوية و 8 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 58 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 115 من العسكريين بالإضافة لإصابة 47 آخرين منهم بجراح متفاوتة

ويوم الجمعة الماضي، قُتل وأصيب عدد من المدنيين والعسكريين جراء عدوان إسرائيلي استهدف ريف مدينة حلب، وفق ما ذكر مصدر عسكري سوري.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر أنه تم استهداف مواقع لـ"حزب الله" ما أدى لمقتل 6 من عناصره على الأقل بمن فيهم قائد ميداني.

الانفجارات الدفاعات الجوية المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجارات حزب الله سماع دوي انفجارات صواريخ اسرائيل مصدر عسكري سوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكلف جميع مدارس الجمهورية بتنفيذ قرار عاجل .. الثلاثاء القادم

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

ماكانش العشم يا كابتن شوبير.. تعليق ساخر من ميدو على قضية المنشطات

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات؟| لماذا لجأ الموهوب إلى حسام غالي وشريف اكرامي؟

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رضا سليم لاعب الأهلي

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن عينة منشطات رمضان صبحي

موضوعات متعلقة

مصرع شخصين.. تفاصيل جديدة بشأن هجوم دمشق

أنباء عن قصف إسرائيلي.. انفجارات تهز السيدة زينب بدمشق

حركة المجاهدين الفلسطينية: نتنياهو يسعي لتوسيع دائرة النار

اغتيال مسئول بالحرس الثوري الإيراني في غارة دمشق

مصادر ترجح مقتل القيادي في حركة الجهاد ‎أكرم لعجوري بقصف دمشق

صفارات الإنذار تدوي في الجولان المحتلة

إجراء عاجل لجيش الاحتلال في هضبة الجولان

دون سماع صفارات الإنذار.. إطلاق أكثر من 8 صواريخ على الجولان السوري

ترشيحاتنا

انتصار ساحق.. المعارضة التركية تعلن فوز منصور يافاس برئاسة بلدية العاصمة أنقرة

ثورة تشريعية في عهد السيسي .. البرلمان يفتش في القوانين الشائكة

نكسة كبيرة للرئيس أردوغان .. المعارضة تستعيد السيطرة وتكرر سيناريو 2019| تقرير

محمد صلاح يحتفل بهدفه في شباك برايتون.. شاهد

أدعية مختارة ليلة القدر.. احرص عليها في العشر الأواخر

الإنتخابات التركية .. المعارضة تتقدم في التصويت وسطوة أردوغان تنحصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس وغريبة.. سمية الخشاب تثير الجدل

إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات؟| لماذا لجأ الموهوب إلى حسام غالي وشريف اكرامي؟

بفستان بسيط.. هند صبري تستعرض جمالها |شاهد

عمرها 56 عامًا.. فورد موستانج الكلاسيكية تولد من جديد: رستو بسقف مفتوح

فيديو

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

٪97 .. مفاجأة كشفتها الأقمار الصناعية عن سد النهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ