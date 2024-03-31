عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جولة تفقدية لوزير الشباب والرياضة بنادي النادي شيراتون.. تفاصيل

صدى البلد

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ بجولة تفقدية لمنشآت نادي النادي فرع شيراتون، للاطمئنان علي مجريات سير العمل، والأنشطة والبرامج والفعاليات الشبابية المُقدمة للرواد، بحضور النائب محمد مصطفي السلاب رئيس مجلس أمناء نادي النادي شيراتون.


وتفقد وزير الرياضة في بداية جولته جميع المنشآت الرياضية داخل فرع نادى النادى بشيراتون، واستمع لشرح كامل عن الأنشطة والمستجدات بالنادى وعن أنشطة الأكاديميات والتى تلقي رواج وقبول كبير من جانب أعضاء النادى للاشتراك بها.


وأكد وزير الشباب والرياضة أن نادي النادي يمتاز بالعديد من المقومات التي تجعله جاذب للجمهور لممارسة الرياضة، وهو الأمر الذي تعكف عليه وزارة الشباب والرياضة دائمًا في خطتها، وهي توسيع قاعدة الممارسة بين الشباب وممارسة الرياضة.


وحرص وزير الشباب والرياضة على متابعة تدريبات أكاديميات بعض اللعبات في نادي النادي، والتقى عدد من الأعضاء ورواد النادي، مؤكدًا أن أحد أهم أهداف سلسلة أندية نادي النادي، هو تقديم الخدمات للنشء والشباب والأسر، وأن تكون ملتقى رياضيا واجتماعيا متميزا للأعضاء وتطوير الجانب الرياضي والبدني والاجتماعي وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وهو ما يساعد في نهضة وتطوير المجتمع.


وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية وفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبدت اهتمامًا واضحًا بالشباب، حيث عملت على التأكيد على دورهم الريادى والرفعة من شأنهم والعمل على وجودهم كأطراف فاعلة فى الدولة الجديدة والانتقال بهم من مقعد المشاهد إلى المشاركة فى صنع الحدث بشكل جاد وصادق.


كما شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ختام دورة  السلاب الرمضانية لأهالي مدينة نصر ومصر الجديدة، بنادي النادي شيراتون بمشاركة متنوعة لكل الألعاب الرياضية.


حيث رحب النائب محمد مصطفي السلاب رئيس مجلس أمناء نادي النادي شيراتون ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالسيد الوزير الدكتور أشرف صبحي، متوجهًا له بالشكر والتقدير علي دعمه الدائم للرياضة المصرية تحت قيادة حكيمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسير منظومة الشباب والرياضة علي الطريق الصحيح وبشكل متميز


يذكر أن نادي النادي بشيراتون، يضم ملاعب كرة القدم، الملاعب المتعددة الأغراض، ملاعب التنس الأرضى، ملاعب الإسكواش، صالة البولينج، صالات الأنشطة الرياضية، الصالة المغطاة، تراك مشي، تراك دراجات، ملاعب بادل تنس، المبنى الاجتماعى والأماكن المخصصة للأسر والعائلات، بجانب حمام سباحة أوليمبي، وصالة جيم، وصالة الجمباز، كما تم تدشين بعض الأكاديميات الرياضية في كرة اليد وكرة القدم والكاراتيه.
 

WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.35 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.35 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.35 PM
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.35 PM
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.36 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.36 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.36 PM
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.36 PM
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.37 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.37 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.37 PM
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.37 PM
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.38 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.38 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.38 PM
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.38 PM
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.39 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.39 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.39 PM (2)
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.39 PM (2)
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.39 PM
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.39 PM
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.40 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.40 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.40 PM
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.40 PM
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.41 PM
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.41 PM
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.42 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.42 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.42 PM (2)
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.42 PM (2)
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.42 PM
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.42 PM
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.43 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.43 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.43 PM
WhatsApp Image 2024-03-31 at 10.41.43 PM

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكلف جميع مدارس الجمهورية بتنفيذ قرار عاجل .. الثلاثاء القادم

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

ماكانش العشم يا كابتن شوبير.. تعليق ساخر من ميدو على قضية المنشطات

عاجل.. القبض على مزارع لاتهامه في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

احسب مرتبك بالزيادة| بدء صرف معاشات أبريل غدا.. و 6 حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات؟| لماذا لجأ الموهوب إلى حسام غالي وشريف اكرامي؟

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رضا سليم لاعب الأهلي

موضوعات متعلقة

مانشستر يونايتد يقع في فخ التعادل أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي

يفكر في النهائي.. كولر يراقب لقاء يانج أفريكانز وصن داونز

ميلان يحقق فوزا صعبا على حساب فيورنتينا بالدوري الإيطالي

برشلونة يفوز على لاس بالماس بهدف نظيف في الدوري الإسباني

بعد رباعية الشباب.. الهلال يحطم رقما قياسيا في الدوري السعودي

الوكرة يقسو على قطر بخماسية في الدوري

مدرب فيوتشر: كنا نتمنى مواجهة الزمالك في المباراة النهائية

ديربي الرياض.. الهلال يضرب الشباب برباعية في دوري روشن السعودي

ترشيحاتنا

صلاة التهجد من الحرمين الشريفين في العشر الأواخر من رمضان .. شاهد

رمضان صبحي يقاضي رئيس اتحاد الكرة.. أول رد من بيراميدز على أزمة المنشطات

فرقة المرعشلي السورية للإنشاد الديني تحيي حفل نقابة الصحفيين الـ83

نائب محافظ الإسماعيلية: إنشاء جسرين لغلق ترعة السويس وإصلاح الجسر المنهار

ريال مدريد يتربع على صدارة الدوري الإسباني بالفوز على بلباو بثنائية

مختار نوح: «الإخوان الحشاشين» تعبير صادق يشير إلى تغييب العقل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غير تقليدية.. ياسمين صبري تثير إعجاب متابعيها

صور غريبة.. حلا شيحة تصدم متابعيها | شاهد

احسب مرتبك بالزيادة| بدء صرف معاشات أبريل غدا.. و 6 حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين

منافسة قوية على تخفيضات وعروض السيارات.. كيف يستفيد المستهلك؟

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ