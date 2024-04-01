مصرع شخص وإصابة 4 إثر انقلاب سيارة بطريق إدفو- مرسى علم

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 4 أشخاص آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو / مرسى علم شمال شرق أسوان ، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق إدفو مرسى علم وتحديدا بالكيلو 35، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، فيما تم نقل الجثة إلى المشرحة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الواقعة لتيسير الحركة المرورية للطريق ورفع آثار الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة.