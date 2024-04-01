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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان لليوم الثانى والعشرين من رمضان

أذان المغرب
أذان المغرب

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان المغرب فى أسوان ، فى اليوم الثانى والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة المغرب فى أسوان اليوم الإثنين الموافق 1/4/2024 فى تمام الساعة السادسة وأربع دقائق ( 06:04 م ).

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، ليوم الاثنين الموافق 1/4/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

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أذان المغرب

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:17 صباحاً. 

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:40 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:52 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:20 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:04 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:18 مساءً.

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