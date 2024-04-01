متفوقا على إسبانيا.. صادرات المغرب من الطماطم لبريطانيا تصل إلى 190 مليون يورو

نقلت عدد من الصحف المغربية المحلية، عن شعبة الإحصاء “كومتراد” التابعة للأمم المتحدة، تفوق المغرب على إسبانيا كمورد أساسي للطماطم إلى السوق البريطانية، وهو ما يعكس التطور الملحوظ في علاقات التبادل التجاري بين المغرب والمملكة المتحدة، خاصة في قطاع الزراعة.

وأكد تقارير ذات الصحف، أنه ومنذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في عملية البريكسيت، بدأت بريطانيا بالبحث عن أسواق جديدة خارج الاتحاد، وهو ما فتح الباب أمام المغرب لتعزيز مكانته كمورد رئيسي للطماطم إلى هذه السوق الاستراتيجية.



ووفقاً لبيانات شعبة الإحصاء “كومتراد”، بلغ حجم الطماطم التي باعها المغرب. للمستوردين البريطانيين خلال عام 2023 ما مجموعه 125.62 مليون كيلوغرام. وهو ما يشكل 34.08% من إجمالي الواردات، بقيمة مالية بلغت 183.36 مليون يورو.

وتجاوز المغرب لإسبانيا كمورد رئيسي للطماطم إلى السوق البريطانية، ما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المغربية، وقطاع الزراعة لتحسين جودة المنتج وتعزيز قدرته التنافسية على الأسواق الدولية.