محمد هنيدى يطمئن جمهوره على حالته الصحية

طمأن الفنان محمد هنيدي جمهوره بعد انتشار صورة قديمة له من داخل المستشفى.

ونشر الفنان محمد هنيدي فيديو مفاجئ ليهدئ قلق جمهوره بعد انتشار صورة قديمة له على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان يرتدي زي العمليات الجراحية ويخضع لعملية قسطرة وتركيب دعامتين في القلب.

وكشف هنيدي أن الصورة والخبر منذ فترة طويلة و تلقى الخبر بصدمة عندما اكتشف أنه كان يتصدر قائمة الأكثر تداولاً على تويتر.

وقال هنيدى:" أنا بخير وفي منزلي، والحمد لله أنا بخير. أشكر كل من سأل عني أو دعا لي".

وقال محمد هنيدي اثناء حلوله ضيفاً على برنامج sold out ، من تقديم الإعلامي محمود سعد ان إدارة الجامعة أعتقدت ان العمل يسخر منها فى البداية فرفضت التصوير فيها .

وأستكمل محمد هنيدي حديثه قائلاً : كان فيه حاجة مفهومة وقتها غلط، أن الصعيدي دا جي يتريق علي الجامعة الأمريكية، فكنا ممنوعين من التصوير فجبنا عربية بستاير سودا زي الكاميرا الخفية كدا، وكان سعيد حامد عايزني أنزل علشان ياخد المشهد يافطة الجامعة الامريكية".