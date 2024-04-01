رئيس زراعة الشيوخ: توجيهات السيسى بتوفير احتياجات التوسع الزراعى يحقق الأمن الغذائي

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير كافة الاحتياجات اللازمة لمشروعات التوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تحقيق خطة الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتخفيض حجم الواردات مقابل زيادة حجم الصادرات الزراعية.

وقال الجبلي في تصريحات له اليوم،:أن تنفيذ تلك التوجيهات لايفيد قطاع الزراعة فقط بل يدفع عجلة التنمية بالبلاد نظرا لأن التوسع الزراعى يساعد بدوره في تشجيع التوسع في التصنيع الزراعي وزيادة حجم التصدير، وتوفير العملة الأجنبية، وبالتالي تخفيف حدة التحديات التى تواجه الدولة حاليا ما يؤدي إلى السيطرة على الأسعار.

وأوضح الجبلي، كما تأتى تلك التوجيهات، متماشية مع توصيات لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، مؤخرا خلال مناقشتها عدد من الملفات ومنها سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه، واستخدام التكنولوجيا في الزراعة وكان من بين التوصيات تسهيل استيراد المعدات والأدوات اللازمة للإنتاج الزراعي، والتدريب على استخدام التكنولوجيا في الزراعة.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، تلك التوجيهات تؤكد أن القيادة السياسية تضع محاور التنمية وخطة زيادة الإنتاج المحلي نصب أعينها دائما، للنهوض بالاقتصاد المصري وزيادة حجم التصدير.

وأعلن الجبلي، تأييده التام لتوجيهات القيادة السياسية، داعيا الحكومة لسرعة تنفيذها، مع وضع خطة للتوسع في التصنيع الزراعي أيضا بالتوازى مع ذلك، لاسيما وأن التصنيع الزراعي من شأنه تعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعى ومضاعفة قيمته الاقتصادية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتوفير كافة احتياجات المشروعات، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي، والذي يعد عصباً أساسياً للاقتصاد المصري، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، بما يدعم جهود زيادة الدخل القومي.