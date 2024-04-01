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حوادث

إعلان نتيجة مسابقة وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري| صور

صدى البلد

أعلنت اللجنة العليا لوقف المرحوم المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، لصالح خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف، اليوم الاثنين نتيجة المسابقة السنوية للوقف.

وجاءت نتيجة المسابقة كالتالي:

أولاً: في موضوع: التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي.
قررت اللجنة العليا للوقف الآتي:
أـ حجب الجائزة المتميزة: وقدرها 20000 جنيه "عشرون ألف جنيه".

ب ـ الفائزة بالجائزة الأصلية، وقدرها 10000 جنيه "عشرة آلاف جنيه"، هي:
السيدة/ أسماء أحمد إبراهيم فرج الله - "معيدة بكلية التجارة - إدارة الأعمال - جامعة الأزهر.

ج ـ الفائزان بالجائزة التقديرية، وقدرها 7000 جنيه "سبعة آلاف جنيه" لكل فائز، هما:
1ـ الدكتورة/ مروة فتحي السيد البغدادي - أستاذ مساعد - رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة - المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية.
2- محمود عبد المعز عبد الرحمن سيد - إمام وخطيب ومدرس.

د ـ الفائزون بالجائزة التشجيعية وقدرها 5000 جنيه "خمسة آلاف جنيه" لكل فائز، هم:
1ـ الدكتور/ حاتم مصطفى محمد أبو سعيدة - مدرس بكلية اللغة العربية - جامعة الأزهر - فرع المنوفية.
2- الدكتور/ سيد حسن عبد الله حسن - أستاذ القانون العام - كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر – فرع أسيوط.
3- حسن سيد محمد حسين - إمام وخطيب ومدرس.
4- الدكتور/ باسم شحاته على البربرى - مدرس بكلية الدراسات الإسلامية - جامعة الأزهر - فرع دسوق.
5- الدكتور/ مسعود عبود عبد المنعم عرابي - مدرس الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
6- الدكتور/ عادل محمد أبو الهيثم - كبير أئمة بالأوقاف - حاصل على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن.

ثانيًا: في موضوع: تجديد الخطاب الدعوي الإصلاحي في منهج الشيخ الشعراوي.
قررت اللجنة العليا للوقف الآتي:
أـ حجب الجائزة المتميزة: وقدرها 20000 جنيه "عشرون ألف جنيه".

ب ـ الفائز بالجائزة الأصلية، وقدرها 10000 جنيه "عشرة آلاف جنيه" هو:
الدكتور/ حمادة ربيع عبد الحكيم عبد الرحيم - أستاذ مساعد - كلية الآداب - جامعة المنيا - قسم الدراسات الإسلامية.

ج ـ الفائزان بالجائزة التقديرية وقدرها 7000 جنيه "سبعة آلاف جنيه" لكل فائز، وهما: 
1- الدكتورة/ راندا محمد عبد الرحمن محمود - رئيس بحوث بمعهد بحوث وقاية النباتات.
2- دكتور/ محمود على على أحمد برايا - مدرس بكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة - جامعة الأزهر.

د ـ الفائزون بالجائزة التشجيعية وقدرها 5000 جنيه "خمسة آلاف جنيه" لكل فائز، وهم:  
1ـ دكتور/ خلف محمد متولي نصار- أستاذ مساعد - العقيدة والمذاهب المعاصرة -بالجامعة الإسلامية بمنيسوتا.​

2- أبرار سيد حسن عبد الله - حاصلة على ليسانس الشريعة والقانون.
3- دكتور/ محمد فتحي فرج بيومي​- أستاذ بجامعة المنوفية - كلية العلوم - قسم علم الحيوان.

وتضم اللجنة العليا لوقف المرحوم المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، في عضويتها كل من، الدكتور شوقي إبراهيم علام​، مفتي الديار المصرية، الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، الدكتور أحمـد فؤاد باشا​ نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، الدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوي نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، الدكتور محمد محمود أبو هاشم​ نائب رئيس جامعة الأزهر، المستشار محمد حسن محمد نائب رئيس الهيئة - الأمين العام، المستشار سامح سيد محمد     نائب رئيس الهيئة - مقرر اللجنة العليا للوقف.

وقررت اللجنة العليا للوقف توزيع الجوائز على النحو الموضح عاليه، وتفويض المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس الهيئة ناظر الوقف، في تحديد موعد وكيفية تسليم الجوائز للفائزين.

وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها، مقرر اللجنة العليا للوقف، بأنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان تسليم الجوائز بجميع وسائل الإعلام وعلى موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، أعاده الله على مصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. 

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اعلان نتيجة الدكتور شوقي إبراهيم علام الفنجري هيئة قضايا الدولة جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة

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إعلان نتيجة مسابقة وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري| صور


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