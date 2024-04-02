أسهل طرق تنظيف السجاد في المنزل

تنظيف السجاد من المهام الصعبة الشاقة على النساء التى تقوم بها كل عام فى مثل هذا التوقيت خاصة إذا كان بها بقع شديدة.

ويحتاج تنظيف السجاد لمجهود كبير من النساء خاصة فى ظل صيام رمضان وأعباء إعداد الطعام والمهام اليومية والزيارات العائلية والعبادات.

ويعد تنظيف السجاد أحد أساسيات الاستعداد للاحتفال بعضيوفيد الفطر ليصبح المنزل نظيفا ومجهزا لاستقبال الضيوف.

ونعرض لكم طريقة تنظيف السجاد بسهولة باستخدام مكونات منزلية وفقا لموقع "Good Housekeeping

"

يمكن استخدام مكونات منزلية بسيطة مثل الخل الأبيض أو صودا الخبز لتنظيف السجاد.

اخلط كوبًا من الخل الأبيض مع 4 أكواب من الماء في دلو.

اغمس فرشاة تنظيف السجاد في الماء الممزوج بالخل وافرك السجاد بحركات دائرية واتركه ليجف تمامًا.



وإذا كان هناك مزيد من البقع الصعبة يمكن تنظيف السجاد من خلال رش صودا الخبز على السجاد واتركها لمدة 30 دقيقة.

قومي بالتخلص من صودا الخبز من خلال امتصاصها باستخدام المكنسة الكهربائية .