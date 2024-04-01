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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بدون سابق إنذار الحلقة 7.. مفاجأة في بحث آسر ياسين عن نجله

بدون سابق انذار
بدون سابق انذار

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، تطورات مثيرة، حيث تبدأ بسفر ليلى رفقة والدة مروان للإسماعيلية حيث كانت والدة مروان تعرف ممرضة في المستشفى الذي تبدل فيه نجل ابنها. 

 

 تقابل ليلى وحماتها والدة مروان الممرضة التي كانت في المستشفى يوم ولادة عمر، غير أنها تخبرها أنها لا تعلم شيء عما حدث وأنها قامت باستلام الطفل من الحضانة وتسليمه لليلى في غرفة الرعاية التي كانت تمكث فيها بعد الولادة. 

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، تتصاعد الخلافات بين حسن شقيق مروان وطليقته نهى بعدما يعلم أنها قامت بشراء شقة من وراءه وتسجيلها باسمها، ليتشاجر الثنائي من جديد ويتهم حسن طليقته بأنها سرقت امواله وصرفتها على شقيقها المدمن. 

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، تطورات مثيرة، حيث بدأت بعودة عمر رفقة والديه مروان وليلى إلى المنزل ليكمل العلاج به بعد خروجه من المستشفى. 

وضمن أحداث الحلقة، وبعد عودة ليلى ومروان للمنزل تفاجئ ليلى مروان بطلبها الطلاق وتبرر ذلك بسبب شكه فيها بعد علمه أن عمر ليس ابنه بعد تحليل الـ DNA الذي أجراه، وكذلك أيضا بسبب تفتيشه في هاتفها المحمول ومعرفة كل من تحدثهم، غير أن مروان يرفض ذلك بسبب حالة عمر الصحية الغير مستقرة. 

 يخبر مروان شقيقه حسن بأن عمر ليس نجله ويحكي له تفاصيل ما عاشه خلال الأيام الماضية ليصدم حسن، وكذلك تخبر ليلى والدة مروان بما جرى لتنهار بالبكاء بعد معرفة أن ابنهم الحقيقي تم تبديله مع عمر بعد الولادة.

 

يعيشه الطفل عمر معاناة مع مرض السرطان ويظهر ذلك خلال حديثه مع والدته ليلى ومع ابن عمه زين، ليكشف له عن رأسه ليفاجئ زين بسقوط شعر عمر ويهون عليه بأن هذه هي أحدث صيحات الموضة حاليا في مشاعر راقية من الطفل زين تجاه ابن عمه المريض. 


 

المسلسل  من إخراج هاني خليفة ، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري و سمر طاهر و كريم الدليل.

بدون سابق إنذار من بطولة  أسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام  وعمر الشناوي و ظهور خاص للنجمة  بسمة .

 

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