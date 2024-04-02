حبس المتهمين بقتل شخص وسرقته بالإكراه بالخانكة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شخص وسرقته كرها عنه بدائرة قسم شرطة الخانكة.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهمين بسرقة شخص وقتله بدائرة قسم شرطة الخانكة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ بمقتل شخص وسرقة مركبة توك توك خاصته.



وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد التهامي رئيس مباحث قسم شرطة الخانكة أن وراء ارتكاب الواقعة (4 عاطلين " لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة مركبة "توك توك" من قائدها كرهاً عنه بدائرة القسم والتعدى عليه بسلاح أبيض مما أدى لوفاته.



عقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد عبدالله الشامي معاون أول مباحث قسم الخانكة تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.