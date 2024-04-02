إعلامي: الزمالك ينجح في إجراءات التعاقد مع محمود الأسود

أعلن الإعلامي إسلام صادق عن انهاء إجراءات التعاقد مع محمود الأسود لاعب الكرامة السوري عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إسلام صادق:"الزمالك ينهي إجراءات التعاقد مع محمود الأسود لمدة أربع مواسم".

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك حقق مكسب مهم أمام فيوتشر بعيدًا عن الأداء، مشيرا إلىأن صاحب الأرض كان من الممكن أن يحافظ على تقدمه لكن الأخطاء كانت وراء خسارته في النهاية، مشيدًا بأداء أحمدسيد زيزو الذي يمتلك سرعات عالية وهداف جيد وساهم في انتصار الفريق الأبيض.





وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الزمالك كان محظوظ أمامفيوتشر خصوصا في إدراك التعادل بنهاية الشوط الأول، وبالتأكيد الزمالك يحتاج لتدعيم خط الدفاع، فرغم وجود أكثرمن لاعب لكن المثلوثي يشارك كمساك".