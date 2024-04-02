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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مرحلة جديدة من البناء والتقدم | المصريين الأحرار يهنئ السيسي بحلف اليمين الدستورية

النائب الدكتور عصام
النائب الدكتور عصام خليل

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عموم الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة مراسم حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية.

وقال رئيس الحزب الحزب في برقية إلي رئيس الجمهورية:" باسمي آيات التهنئة مقرونة بكافة معاني التقدير إلي رشد قيادتكم المُخلصة..يسرني باسمي ونيابة عن جميع أعضاء حزب المصريين الأحرار أن أتقدم لفخامتكم بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، لنبدء معًا شعبا ومؤسسات تحت قيادة سيادتكم مرحلة جديدة من مسيرة البناء والتقدم في ضوء رواسخ الجمهورية الجديدة".

وأضاف :" إننا نثق تمامًا في قدرة فخامتكم على قيادة مصر نحو المزيد والكثير من الإنجازات والنجاحات، مستكملاً مسيرة البناء المتكامل التي بدأتموها منذ توليكم زمام الأمور في البلاد، شاهدنا وعاشت مصر نقلة نوعية على اختلاف المجالات خلال فترتي رئاستكم السابقتين بدءًا من تحقيق الأمن والاستقرار، مرورًا إصلاح إقتصاديا حقيقياً، وخلق حياة كريمة للمواطنين البسطاء، وانتشال مصر من العشوائية إلي الرقي والتقدم".

وأكد «خليل » أننا في حزب المصريين الأحرار نؤيد بكل قوة توجهاتكم الرامية إلى بناء كامل للجمهورية الجديدة قائمة على أسس راسخة من العدالة والمساواة والحياة الكريمة والحلول الجذرية لكافة الإشكاليات، والثبات علي المبدأ لتجاوز التحديات بقوة ورشادة، ونعاهدكم على بذل قصارى جهدنا لدعم جهودكم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة".

ووجه رئيس الحزب تحية إجلال وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي عطاءه  وعمله والتضحية في سبيل رفع رأية تحيا مصر وتنفذ رؤية صادقة لبناء جمهورية جديدة قوية وراسخة.

أختتم ندعو الله العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم، وأن يوفقكم في تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري.

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