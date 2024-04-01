عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: ولاية الرئيس السيسي الجديدة انطلاقة كبيرة لمصر في ظل الجمهورية الجديدة

النائب الدكتور ناصر
النائب الدكتور ناصر عثمان

هنأ النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جموع الشعب المصري، بمناسبة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، وتأديته اليمين الدستورية لعهد جديد، غدًا، الثلاثاء.

وأشار إلى أنه الولاية الجديدة للرئيس ستكون انطلاقة جديدة لمصر الكبيرة في عهد الجمهورية الجديدة قوامها التنمية والرخاء والحياة الكريمة لكل المصريين، ومرحلة جني ثمار السنوات العشر الماضية، والتي تجاوزنا فيها كافة التحديات بفضل رؤية قائد ووعي شعب أقسم ألا يحيد عن الوقوف خلف قيادته السياسية الحكيمة.

ولفت أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن مصر في غضون السنوات القليلة الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ توليه المسئولية، عالج الكثير من الملفات التي كانت تعج بالمشكلات والتي مثلت أزمات حقيقية واجهت المصريين، وحرص منذ توليه المسئولية على القضاء على كافة التحديات التي واجهت الدولة المصرية عقب أحداث الـ25 من يناير ولاسيما بناء المؤسسات وعودة الريادة المصرية على الصعيد الإقليمي والدولي، وتحقيق نهضة تنموية في كافة القطاعات، والقضاء على الإرهاب الذي أراد، بعناصره الباطلة، هدم الدولة وكسر شوكتها، إلا أن قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة نجحوا في القضاء على جذور الإرهاب واستأصلوا شأفته.

وأضاف النائب الدكتور ناصر عثمان، أننا مقبلون على عهد جديد وجمهورية جديدة، ترفع شعار حق الإنسان المصري في الحياة الكريمة، وبناء الإنسان على أسس صحية وتعليمية سليمة، وكلها جاءت بفضل عشرات المبادرات ومئات التوجيهات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية، والذي حرص منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، على العمل في إطار استراتيجية شاملة لبناء مصر الحديثة، وتحقيق طفرة غير مسبوقة في كافة أركان الدولة وعلى كافة القطاعات والمستويات، وهو ما تحقق ولمسناه على أرض الواقع.

وأشار أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن في عهد الرئيس السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن السنوات المقبلة ستكون بمثابة جني ثمار ما تحقق من إنجازات ونجاحات وطفرات في تاريخ الوطن التي ترسخت قواعدها منذ توليه المسئولية.

وطالب كل المصريين بالوقوف خلف القيادة السياسية وتجديد العهد بالاصطفاف خلف الرئيس السيسي، لبداية عهد جديد نجني ثمار السنوات الماضية وتحقيق ما هو أفضل للوطن في ظل ظروف إقليمية ودولية عصيبة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفل تنصيب السيسي رئيسًا لمصر لفترة ثالثة.. إليك التفاصيل

متأثرين بجروحهم.. وفاة جميع مصابي حادث كلية علوم بورسعيد وضبط الجاني| تفاصيل

بيان مفاجئ من الشركة.. إيسترن كومباني تصدم المدخنين بأسعار السجائر بجميع الأنواع

للقطاعين العام والخاص .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

أولها 10 إبريل| مفاجأة في عدد أيام إجازة عيد الفطر.. العطلات الرسمية المتبقية

" جولدمان ساكس" يتوقع استمرار ارتفاع سعر الجنيه المصري وانخفاض التضخم

أحمد حسن يعلن مفاجأة سارة قبل مواجهة الأهلي وبطل تنزانيا بدوري أبطال إفريقيا

القاهرة تتأهب لحدث ضخم| تنصيب السيسي رئيسا لمصر.. ماذا يحدث غداً؟

ترشيحاتنا

الكرتونة بـ135 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض تشهد انخفاضا بالأسواق

لأول مرة في مصر.. مركز القلب الرياضي يقتني جهازا لمتابعة اللاعبين عن بُعد

هنا سيحلف الرئيس اليمين| الصور الأولى لقاعة تنصيب السيسي لولاية جديدة.. فخامة تليق بالحدث

مسئولة بصندوق النقد: المراجعة المقبلة ستشهد مناقشة قرض إضافي لمصر

انتهاك واضح.. العراق يدين الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق

أخبار الفن| هالة صدقي تكشف حقيقة زواجها.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكسوف الكلي للشمس قرب.. وهذا سر اهتمام العالم به

بترقص بالعباية.. فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

شاهد.. الصور الأولى من كواليس تصوير فيلم "شقو"

وضعت شروطا قاسية.. حقيقة عودة شيرين إلى حسام حبيب.. وعلاقة خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف بها

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ