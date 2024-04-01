"الشعب الجمهوري" يختتم فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم

نظم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة حفل الختام وتوزيع الجوائز للدورة الرمضانية لكرة القدم.

أقيمت الاحتفالية بالصالة المغطاة بملعب الشرقية للدخان، بحضور عدد من شباب وقيادات الشعب الجمهوري، ونجوم الرياضة في مصر .

شهدت الاحتفالية حضور، المستشار أحمد حبيب، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بالجيزة والنائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب وأمين تنظيم الحزب بالجيزة، و النائب طارق الطويل أمين العمل الجماهيري بحزب الشعب الجمهورى والنائبة ابتهاج الطوخي و مساعدي امين الحزب الجيزه و الكابتن ربيع ياسين، والكابتن جمال عبد الحميد،، وعدد من شباب وقيادات الحزب.

وجه المستشار أحمد حبيب، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بالجيزة ، الشكر للفريق الفائز وللفرق المشاركة فى البطولة لتفانيهم فى المباريات والمنافسات التى خرجت بها البطولة، مشدداً على أهمية الدورات والفعاليات الرياضية والشبابية التى يجرى تنظيمها تعميقاً لقيم الحب والسلام والانتماء فى ظل دعم ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى للشباب والرياضة.

كما أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب وأمين تنظيم الحزب بالجيزة، على أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية ودعم الشباب فى جميع المجالات، خاصة البطولات الرياضية، وخلق روح التنافس بين الشباب.



وفاز فريق الوراق على بولاق ٢ صفر في نهائي الدوره الرمضانية لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، وحصل صاحب المركز الأول على جوائز بقيمة 20 ألف جنيه ، والثاني 15 ألف جنيه، والثالث والرابع 5 آلاف جنيه.